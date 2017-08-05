Наш военный медик еще и лучший стрелок

В четверг в Санкт-Петербурге завершилась первая часть первого этапа международного конкурса «Военно-медицинская эстафета». В ходе нее военным медикам из пяти стран предстояло выполнить упражнения стрельб из пистолета ПМ и автомата АК‑74.

Отрадно, что лучшим стрелком в этом конкурсном состязании была признана наша соотечественница — сержант контрактной службы Мария Рукина, медицинская сестра приемно-поликлинического отделения медицинской роты 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. Мария, выбив 87 очков во время выполнения упражнения ПМ‑1 и 95 — при стрельбе из АК‑74, завоевала максимальное количество баллов для команды — 1.000!

Достойные результаты в стрельбе показали и другие наши армейские медицинские специалисты. В итоге белорусская сборная по результатам первой части начального этапа конкурса уверенно закрепилась на второй позиции в рейтинге, существенно обогнав по количеству завоеванных баллов команду Казахстана.

Впереди у военных медиков еще несколько испытаний — преодоление полосы препятствий и оказание первой медицинской помощи. Продолжаем следить за результатами наших сборных на «АрМИ‑2017»!

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото Владимира Кузьмина