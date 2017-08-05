Меткий выстрел: он и звучит по-другому

Недавно завершился двухнедельный сбор гранатометчиков 19‑й и 120‑й отдельных гвардейских механизированных бригад. В ходе него огневики прославленных соединений продемонстрировали высокую полевую выучку и профессионализм при выполнении учебно-боевых задач.

…Автоматический станковый гранатомет АГС‑17 гулко выстрелил гранатой. Несколько секунд спустя в сторону цели за своим предшественником отправился очередной боеприпас. Показалось, что звук второго выстрела прозвучал по-другому…

— Меткий выстрел всегда звучит иначе, — подметил один из гвардейцев, наблюдая за действиями товарища.

А мне вспомнились и другие стрельбы, на которых довелось присутствовать (будь то стрелковое оружие или артиллерийская установка), потому сразу согласился со словами того бойца.

На войсковом стрельбище ни на минуту не переставали звучать выстрелы гранатометов. Во время непродолжительного перерыва комментарием поделился заместитель командира 19 омбр гвардии подполковник Дмитрий Пименов.

— Стоит отметить, что большая часть личного состава, привлекаемого к этому занятию по огневой подготовке, — пояснил офицер, — военнослужащие вновь прибывшего пополнения. За период сбора они изучили тактико-технические характеристики гранатомета, его боевые возможности. И теперь показывают хорошие результаты в ходе практических занятий.

Гвардии подполковник Дмитрий Пименов добавил также, что для командиров гранатометных подразделений этот сбор — хорошая возможность оценить реальный уровень выучки подчиненных.

По окончании стрельбы впечатлениями поделились некоторые военнослужащие. В их числе был наводчик гранатометного расчета гвардии рядовой Дмитрий Скипьян. В 120 омбр он служит восемь месяцев, в подобном сборе принимает участие уже второй раз.

— Гранатометом владею уже уверенно, — похвастался Дмитрий. — Нас, более опытных военнослужащих, прикрепили в качестве наставников к тем, кто совсем недавно познакомился с АГС‑17. Стараемся показать и рассказать товарищам все то, чему сами научились за время службы. Ребята, кстати, справляются отлично — схватывают все на лету. Да и результаты стрельбы впечатляют.

— Это дело практики: вот потренируются и будут управляться с гранатометом еще лучше! — добавил командир гранатометного отделения гвардии младший сержант Михаил Остапов. — Впереди у парней еще не один полевой выход — и они, верится, в полной мере освоят это мощное оружие.

— Очень важно привыкнуть к самому гранатомету, — поддержал нашу беседу заместитель командира гранатометного взвода гвардии младший сержант Вадим Некрашевич. — Вспоминаю себя в первые дни службы: было нелегко управляться со столь тяжелым оружием, ведь гранатомет со станком, прицелом, коробками с выстрелами весит почти пятьдесят килограммов!..

Вадим рассказал и о том, что служить в прославленном соединении почетно и интересно. До призыва в ряды 120 омбр он работал поваром в одном из ресторанов столицы — и вот теперь сменил род деятельности. Об этом собеседник говорил с улыбкой…

— «Передник сменил на бронежилет, а кухню — на окоп» — так обо мне шутят родные и близкие, — поведал Вадим, поправляя каску. — Приятно попробовать себя в чем-то другом. Да и самому всегда хотелось пройти службу в армии. У меня есть несколько принципов, которыми руководствуюсь во всех жизненных ситуациях. Один из них таков: качественно делать свое дело — и неважно, где: на кухне с черпаком или на полигоне с гранатометом.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора