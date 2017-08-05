Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры!

Уважаемые ветераны железнодорожных войск!

6 августа 2017 г. в Республике Беларусь отмечается День железнодорожных войск.

Славный боевой путь этого рода войск неразрывно связан с героической историей нашей Родины и ознаменован многочисленными боевыми и трудовыми подвигами его воинов.

Железнодорожный транспорт сыграл важнейшую роль в транспортном обеспечении крупнейших операций Великой Отечественной войны. На стальные магистрали в 1941–1945 годах пришлось более 70 процентов всех воинских перевозок, а их объем составил невиданные в истории войн размеры — почти 20 млн вагонов.

Родина высоко оценила вклад военных железнодорожников в Победу. За мужество, героизм и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны более 401 тысячи воинов железнодорожных войск были награждены орденами и медалями.

Традиции поколения победителей получили свое развитие в ратных делах воинов‑железнодорожников Республики Беларусь.

Сегодня в составе транспортных войск они успешно решают задачи достижения качественно нового уровня состояния системы транспортного обеспечения Вооруженных Сил, эффективности ее функционирования и постоянной готовности к выполнению задач обеспечения военной безопасности государства.

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем железнодорожных войск!

Желаю ветеранам, личному составу и гражданскому персоналу транспортных войск счастья, благополучия и здоровья, новых успехов в ратном труде на благо Республики Беларусь.

Министр обороны Республики Беларусь

генерал-лейтенант А. А. Равков