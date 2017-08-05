Серебро, завоёванное в «Инженерной формуле»

В Тюмени (Российская Федерация) прошел финал конкурса армейских профессионалов инженерных подразделений «Инженерная формула» в рамках Армейских международных игр.

…Аналогия между знаменитой «Формулой‑1» и соревнованиями военных инженеров неслучайна. По сути, «Инженерная формула» — это военный аналог популярных кольцевых автогонок, но значительно сложнее.

За ходом конкурса наблюдали представители вооруженных сил Узбекистана, Пакистана и Армении: в будущем команды этих стран планируют принять участие в международном состязании военных инженеров. Местное тюменское телевидение вело трансляцию в прямом эфире, в том числе и в сети Интернет.

Взревели мощные движки инженерной техники, и команды ушли на дистанцию. Экипажи инженерных машин разграждения ИМР‑3, машин для отрывки котлованов МДК‑3, путепрокладчики БАТ‑2 и плавающие транспортеры ПТС‑2 каждой из команд должны были на максимальной скорости пройти дистанцию и выполнить специальное задание, при этом не набрав штрафных баллов (к слову, все участники обошлись без штрафного времени).

С самого старта команда России вышла в лидеры гонки, ну а борьба за второе место развернулась между командами армейских специалистов инженерных войск Беларуси, которая в большинстве своем состоит из военнослужащих срочной службы, и курсантов местного военного училища. Буквально на финишном флажке наш плавающий транспортер, управляемый командиром учебного водолазного взвода — инструктором кадра понтонной роты кадра понтонно-мостового батальона 188‑й гвардейской инженерной бригады гвардии старшим прапорщиком Александром Анчуком, догнал и перегнал соперника…

Таким образом, первой прошла всю дистанцию команда военных инженеров Вооруженных сил России, ее результат — 32 минуты 17 секунд. Затем финишную прямую преодолели белорусские представители инженерных войск (37 минут 10 секунд). Замкнули призовую тройку курсанты ТВВИКУ, показанное ими время — 37 минут 40 секунд.

По завершении состязания начальник инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Ставицкий и начальник инженерных войск Вооруженных Сил — начальник управления инженерных войск Генерального штаба Вооруженных Сил нашей страны полковник Андрей Кураков наградили медалями, кубками и ценными подарками все команды — участницы конкурса.

Кроме того, наши военнослужащие были отмечены и в индивидуальных номинациях. Так, лучшими экипажами машины для отрывки котлованов МДК‑3 и путепрокладчика БАТ‑2 стали представители Беларуси.

Полковник Андрей Кураков так оценил действия белорусских военнослужащих в этом конкурсе:

— Конечно, всем хотелось одержать победу, и нам в том числе. Но и второе место — достойный результат. Уже сейчас можно смело сказать: участие в этом конкурсе дает нашим военнослужащим возможность хорошо подготовиться и на международном уровне обменяться опытом со своими коллегами.

Армейские международные игры на тюменской земле на этом не закончились. В воскресенье состоится не менее яркое и зрелищное соревнование — «Безопасный маршрут». В конкурсе выступят команды Армении, Беларуси, России и Узбекистана.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора

Тюмень — Минск