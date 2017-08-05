Вчера в рамках международного конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Содружества» на полигоне 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады прошел очередной этап первенства, названный «Профессионал». В дымовой завесе, под звуки пулеметных очередей лучшие из лучших состязались в силе, ловкости и выносливости, преодолевая специализированную полосу препятствий.

С самого утра к проведению конкурса все было готово. На построении участников команд главный судья на этапе подполковник Сергей Савицкий напомнил военнослужащим-контрактникам правила проведения состязаний.

Участникам необходимо было преодолеть специализированную полосу препятствий в боевой экипировке с автоматом, выполняя по ходу движения нормативы по боевой подготовке. Общее время, потраченное каждым участником от старта к финишу, складывалось с учетом штрафных и бонусных секунд, полученных при преодолении препятствий и выполнении нормативов.

…И вот, согласно жеребьевке, первая пара военнослужащих выходит на линию старта. По команде судьи контрактники бегут к «Разрушенной лестнице». Первое препятствие представляет собой горизонтально расположенные на разном уровне бревна. Здесь важно обязательно коснуться земли после преодоления каждой балки. Оба воина преодолевают это препятствие легко и уверенно.

Дальше — выполнение нормативов по огневой подготовке «Неполная разборка оружия» и «Сборка оружия после неполной разборки». Глядя на то, как сноровисто, отработанными до автоматизма движениями выполняют контрактники этот норматив, я даже восхитился. По истечении 19 секунд после начала выполнения неполной разборки автомата и спустя 32 секунды после начала сборки начисляются штрафные 15 секунд — но практически все участники состязаний выполнили этот норматив без штрафов.

Следующее препятствие — «Проволочное заграждение». Его необходимо преодолеть по-пластунски, оружие — в руке. Затем «Пеньки» (важно наступить на каждый торчащий из земли столбик) и «Бревенчатый забор» высотой полтора метра. Они, даже несмотря на активное психологическое воздействие — дымовые завесы и пулеметные очереди, также не вызывают проблем у участников.

Пожалуй, самое сложным испытанием стало выполнение норматива по радиационной, химической и биологической защите «Надевание общевойскового защитного комплекта и противогаза» и преодоление двух препятствий — «Лабиринт» и «Бурелом».

По истечении шести минут при отработке норматива по надеванию ОЗК начисляются штрафные 15 секунд. «Лабиринт» представляет собой узкий коридор с густо подвешенными автомобильными покрышками. Участники, расталкивая на своем пути покрышки, должны пройти это препятствие по бревну. Если нога коснулась земли, необходимо вернуться в исходное положение и повторить попытку, иначе оштрафуют…

Чуть легче было преодолевать «Бурелом» — наклоненные бревна, расположенные в хаотичном порядке. Ну а затем важно правильно снять ОЗК и противогаз. Иногда дело стопорилось именно на этом этапе состязаний… Что в итоге выгоднее: выполнить каждый элемент чуть медленнее, но правильно — или, получив штрафные секунды, рвануть к финишу раньше? И те, и другие примеры при прохождении дистанции имели место.

А после снятия ОЗК и противогаза военнослужащим-контрактникам необходимо было преодолеть «Лестницу из колес» высотой 3,5 метра, выполнить метание холодного оружия и преодолеть ров шириной 2,5 метра.

При метании холодного оружия (два ножа и малая саперная лопатка) нужно было попасть с четырех метров в мишень размером 150 на 50 сантиметров. Причем цель считалась пораженной, лишь когда ножи и лопатка после метания оставались в мишени. За каждое непопадание — 15 секунд штрафного времени. Испытание оказалось не из простых — подавляющее большинство участников заработали на нем штрафные секунды.

Еще одно упражнение — метание гранат. Задача воинов заключалась в том, чтобы двумя гранатами попасть в обозначенный на местности габарит с установленными мишенями. При попадании двумя гранатами участнику начислялись бонусы: от общего времени, затраченного на прохождение маршрута, отнималось 30 секунд, при попадании лишь одной гранатой — 15 секунд за первую и 10 секунд за вторую. При непопадании в габарит двумя гранатами участнику начислялись штрафные 20 секунд.

И заключительный аккорд перед финишем — стрельба из автомата Калашникова. На рубеже открытия огня каждому выдавали три магазина с тремя патронами. Одиночными выстрелами из положения лежа нужно было поразить три мишени на расстоянии 150, 250 и 300 метров. За каждую непораженную мишень также начислялись штрафные 20 секунд.

После финиша судьи суммировали время прохождения дистанции каждым участником с учетом штрафов и поощрений.

— Самыми сложными были последние сто метров, — поделился впечатлениями старший сержант контрактной службы Сергей Чернов, представлявший наши Вооруженные Силы, сразу после финиша. — Бежал уже «на автомате», сил почти не осталось… Выложился на дистанции, считай, на триста процентов.

Об итогах этапа «Профессионал» читайте в ближайших номерах «Белорусской военной газеты. Во славу Родины».

Майор Дмитрий Лобашов, «Ваяр», фото автора и Владимира Блинова