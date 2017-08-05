Войска созидания

Завтра в Республике Беларусь отмечается День железнодорожных войск. 6 августа исполняется 141 год со дня образования первой воинской части железнодорожных войск на территории Беларуси.

История железнодорожных войск берет начало со времени строительства первых железных дорог: параллельно с их развитием создавались железнодорожные батальоны. Один из первых с августа 1876 года дислоцировался в Барановичах. С него и начинается история железнодорожных войск Беларуси.

Славный боевой путь этого рода войск неразрывно связан с героической историей нашей Родины и ознаменован многочисленными боевыми и трудовыми подвигами воинов.

Славные традиции железнодорожных войск теперь продолжает 30‑я отдельная железнодорожная Краснознаменная бригада.

Мы попросили рассказать о современном состоянии железнодорожных войск командира прославленного соединения полковника Александра Невмержицкого, который командует бригадой с декабря прошлого года.

— Сегодня воины-железнодорожники успешно решают задачи по достижению качественно нового уровня системы транспортного обеспечения Вооруженных Сил, вносят достойный вклад в обеспечение военной и транспортной безопасности государства.

На железнодорожные войска, оснащенные современной специальной техникой, возлагаются специфические задачи по техническому прикрытию, строительству и восстановлению, повышению пропускной способности железных и автомобильных дорог в целях обеспечения деятельности Вооруженных Сил Республики Беларусь и региональной группировки войск Беларуси и Российской Федерации. Без своевременного материального обеспечения ни одна армия не способна выполнять поставленные перед ней задачи.

Железнодорожные части нашей бригады уникальны: они мобильны, строят быстро, качественно, на любой местности, невзирая на сложные погодные условия. И многие километры железных дорог, понтонных переправ, спортивных сооружений, построенных нашими подразделениями, являются ярким примером высокой выучки и профессионализма воинов-железнодорожников.

— Личный состав вашей бригады в рамках учебы выполняет и реальные строительные работы?

— Воины-железнодорожники всегда ответственно выполняют поставленные задачи по строительству и вводу в эксплуатацию значимых для Республики Беларусь объектов. Наши военнослужащие в рамках учебного процесса участвовали в реконструкции трамвайных путей в г. Минске, внутриплощадочных железнодорожных путей БМЗ в г. Жлобине, произвели ремонт подъездных путей к производственному объединению «МАЗ» и ОАО «Керамин», участвовали в строительстве общественно-важных государственных, военных и других объектов. Среди них — Национальная библиотека, историко-культурный комплекс «Линия Сталина», наплавные автодорожные мосты через реки Днепр, Сож, Западная Двина, Неман, Случь. В этом году по просьбе местных властей и населения благодаря нашим военнослужащим появился наплавной автодорожный мост через реку в районе агрогородка Исерно. Это помогло сократить расстояние между отделениями только одного сельскохозяйственного предприятия на 25 километров. Воины-железнодорожники сооружали подъездные пути к торфопредприятию в агрогородке Гацук, принимали участие в строительстве домов в Слуцке, вносят свой вклад в благоустройство города.

Скоро приступим к строительству капитального автодорожного моста через реку уже на севере Беларуси. Занимаемся также ремонтом подъездных путей к воинским частям.

Завершено оснащение станочным оборудованием отдела диагностики и ремонта кранов, докупаем оборудование для покрасочного цеха кранов. Большое внимание уделяется совершенствованию учебно-материальной базы для обучения личного состава. Расширяем машинодром и автодром. На машинодроме полностью оборудовано земляное полотно железнодорожной насыпи для обучения скреперистов, грейдеристов и бульдозеристов. Такой оборудованный полигон, наверное, единственный в стране. На автодроме построили площадку для тренировки погрузки на железнодорожные платформы как боковым способом, так и с торца рампы, увязывания техники, «змейку», «восьмерку», «гараж», колейные мосты и железнодорожный переезд.

Завершается ремонт пунктов технического обслуживания и ремонта в батальонах. В сентябре закончим оборудование теплой мойки автомобилей. В это же время завершим утепление фасада учебного корпуса. Приступаем к замене шиферной кровли на казармах.

— Личный состав бригады параллельно с боевой учебой выполняет и государственные задачи по строительству и ремонту различных объектов…

— И не только. На базе бригады действует школа по подготовке младших специалистов. В данное время обучаем кровельщиков и стропальщиков в интересах всех Вооруженных Сил, ведется переподготовка водительского состава с категории С на категории Е и Д.

— Какие перспективы развития вашей бригады?

— У нас есть мечта — строительство клуба и спортзала. Она начинает обретать реальные формы. Уже разработана документация по индивидуальному проекту сдвоенного здания со зрительным залом на 500 мест и спортзалом для игровых видов. Вырыли котлован, закупили фундаментальные блоки — в этом году завершим нулевой цикл.

— Александр Владимирович, ваша бригада считается одной из лучших в департаменте транспортного обеспечения Министерства обороны. Заслуга в этом конкретных людей. Кого бы вы хотели отметить в преддверии профессионального праздника?

— Труднейшая задача… Хочу сказать спасибо за службу заместителю командира бригады по вооружению — начальнику технической части подполковнику Юрию Юнделю, командиру 174‑го отдельного батальона механизации подполковнику Сергею Анциповичу, командиру 77‑го отдельного Краснознаменного мостового железнодорожного батальона подполковнику Александру Яковуку, заместителю начальника школы — начальнику учебного отделения капитану Андрею Лукьяненко и многим другим военнослужащим и гражданским специалистам.

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Хочу немного рассказать читателям об одном из лучших офицеров‑железнодорожников подполковнике Александре Яковуке. Тридцатидвухлетний офицер носит погоны уже 20 лет. После окончания Минского суворовского военного училища поступил в Санкт-Петербургский военно-транспортный университет железнодорожных войск. Офицерскую службу начал в Витебске в 77‑м отдельном Краснознаменном мостовом железнодорожном батальоне, где прошел все должности от командира взвода до командира батальона. Ему нравится его редкая военная специальность — строитель мостов. И эту любовь он передает своим подчиненным, которые с энтузиазмом осваивают свои необычные военные специальности.

Продолжение традиций и будущие достижения соединения во многом зависят от тех, кто приходит на смену ветеранам. В бригаду в июле прибыло 18 лейтенантов, получивших офицерские погоны в этом году.

Выпускника военно-транспортного факультета в Белорусском государственном университете транспорта командира 1‑го мостового взвода 1‑й мостовой роты этого же батальона лейтенанта Романа Клименкова специфика бригады не удивляет.

— Я изучал строительство и восстановление искусственных сооружений, — сказал лейтенант Роман Клименков, — поэтому готов к выполнению задач. Да и стажировку здесь проходил, с личным составом уже работал. Так что в будущее смотрю с оптимизмом.

Командир взвода землеройных машин 174‑го отдельного железнодорожного батальона механизации лейтенант Кирилл Дюсов вырос в семье военнослужащих.

— Я целенаправленно поступал в Санкт-Петербургский военный институт железнодорожных войск и военных сообщений. Меня не пугают руки в машинном масле, потому что я инженер-механик. Стажировку проходил в ремонтной роте, с техникой своего взвода — бульдозерами, скреперами — знаком. Имею права на управление погрузчиком и экскаватором. Теперь мне надо подкрепить теоретические знания наработкой практического опыта.

Думается, эти молодые офицеры с боевым настроем на службу успешно продолжат лучшие традиции железнодорожных войск.

Владимир Шурховецкий, «Ваяр», фото Ирины Малиновской и Александра Политаева