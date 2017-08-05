Золотые медали всегда к лицу

Наша газета уже сообщала о том, что на этой неделе в Беларусь вернулись наши армейские спортсмены, которые участвовали в II Военно-спортивных играх дружественных армий государств — участников СНГ, проходивших в Кыргызстане. Они заняли там почетное третье место, завоевав 19 наград. Две из них — высшей пробы: подполковник Валерий Радкевич и старший лейтенант Игорь Горбунов в своем виде спорта (офицерское троеборье) взяли золото в своих возрастных категориях.

Нашему корреспонденту удалось пообщаться с офицерами и выяснить, в чем же секрет столь значимого успеха.

Вот это результаты!

Военно-спортивные игры дружественных армий государств — участников СНГ проводятся раз в два года. Ныне в играх принимали участие сборные шести стран. Честь нашей страны с 24 июля по 2 августа защищали в Кыргызстане 45 армейских спортсменов в составе шести команд — под чутким руководством заместителя председателя — начальника 1‑го отдела Спортивного комитета Вооруженных Сил Республики Беларусь полковника Евгения Гавроника. Примечательно, что участвовать в этом престижном спортивном мероприятии могут только мужчины — так прописано в положении.

Всего же в играх принимало участие более 300 военнослужащих Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Они выясняли, кто сильнее в личном и командном зачете в ходе соревнований по армейскому рукопашному бою, гиревому спорту, военному многоборью ВСК, стрельбе из штатного и табельного оружия, офицерскому троеборью и командирским стартам.

В офицерское троеборье (именно в рамках Военно-спортивных игр) были включены следующие виды спорта: бег на 100 метров, стрельба из ПМ‑3 (каждый участник делал по 30 выстрелов) и кросс — на 1, 2 и 3 километра в зависимости от возрастной категории.

Старший лейтенант Игорь Горбунов пробежал 100 метров за 11,4 секунды, на стрельбище выбил 268 очков, трехкилометровый кросс пробежал за 10 минут 26 секунд. У подполковника Валерия Радкевича (3‑я возрастная группа) следующие показатели: 12,2 секунды на стометровке, 274 очка в стрельбе, а 1 километр наш офицер пробежал за 3 минуты 7 секунд.

С учетом того что в данном случае речь идет не о профессиональных спортсменах, не об олимпийцах, а о военнослужащих, которые из любви к спорту посвящают ему немало свободного, скажем так, личного времени (я говорю о тренировках), результаты, согласитесь, впечатляющие. К примеру, 100 метров именитые белорусские легкоатлеты пробегают за 10,6 секунды. Получается, что Игорь Горбунов наступает на пятки профессионалам!..

К слову, на стометровке молодой офицер показал лучшее время среди всех участников. Да и редкий военнослужащий третьей возрастной группы сможет похвастаться тем, что он на километровом кроссе выбегает из 3 минут 10 секунд (это я о достижении подполковника Валерия Радкевича).

«Люблю свою профессию»

Подполковник Радкевич — преподаватель физической подготовки военного факультета в Белорусском государственном университете. До этого Валерий Георгиевич двадцать два года служил в 8‑й радиотехнической бригаде, прошел практически все ступеньки офицерского становления. Командовал ротой, в качестве оперативного дежурного командного пункта контролировал воздушную обстановку, был инженером радиолокационной станции, начальником штаба радиолокационного узла, начальником физической подготовки и спорта соединения.

За время службы в радиотехнических войсках офицер Радкевич не один день провел в составе судейской коллегии ежегодных чемпионатов по боксу среди воинских частей Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Имеет звания мастера спорта по гиревому спорту, кандидата в мастера спорта по военному многоборью и лыжному спорту. Согласитесь, ныне для курсантов это — настоящий пример для подражания.

Игорь Горбунов в свое время окончил Военно-космическую академию имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге. Там он учился на топографическом факультете — и неудивительно, что по распределению в 2014 году отправился служить в наш 31‑й навигационно-топографический центр в качестве старшего геодезиста.

— Усиленно заниматься спортом я начал в академии, — охотно рассказал о себе улыбчивый офицер. — Принимал участие в соревнованиях по военному пятиборью, стал кандидатом в мастера спорта в многоборье.

А дальнейшая фраза Игоря меня просто восхитила. В том же 2014 году, только-только став лейтенантом и начав службу в наших Вооруженных Силах, он принял участие в соревнованиях по многоборью среди частей центрального подчинения и… сразу же занял первое место среди 60 участников!

Надо ли говорить о том, что талантливого геодезиста в погонах заметили (еще бы не заметить!), и он стал принимать активное участие в различных соревнованиях. В этом году старшему лейтенанту Горбунову выпала честь участвовать в II Военно-спортивных играх. И снова первый блин не вышел комом: золотая медаль! В офицерском троеборье стала лучшей и наша команда.

На вопрос о том, чем молодой офицер увлекается, кроме спорта (а ведь он еще хорошо подтягивается на перекладине и плавает), Игорь признался (уже без улыбок и шуток): влюблен в геодезию. Далее в его речи последовали специфические термины (развитие геодезических сетей, привязка стартовых позиций, топографическая съемка, восстановление геодезических пунктов…) — сразу стало ясно: и вправду влюблен. Вдобавок умело сочетает службу и спорт, что, согласитесь, важно.

По хорошей традиции

Чем запомнился Кыргызстан, в котором оба офицера побывали впервые в жизни, какое впечатление произвели на них эти соревнования?

— Наверное, сухим климатом. Мы, кстати, соревновались в высокогорье, на высоте 1.700 метров над уровнем моря, — ответил на мой вопрос Валерий Радкевич. — А еще там очень своеобразный ветер — вроде бы сперва не ощущаешь его, а потом, после бега, оказывается, что ты простыл… Да и при стрельбе поправку на ветер нужно было учитывать. Возможно, именно поэтому нам было сложнее соревноваться. Тем удивительнее, что мы выступили лучше местных спортсменов, которым не нужно было проходить акклиматизацию.

Игорю Горбунову запомнилось, что кросс они бежали сперва под горку, а сама дорога была достаточно узкой. И если бы он не обогнал соперников изначально, потом пришлось бы оббегать их чуть ли не по камням, лежащим по обе стороны тропы.

А еще обоим офицерам, конечно же, памятны кумыс и озеро Иссык-Куль. В последнем, по словам судей и по хорошей традиции, нужно было обязательно искупаться — тогда будут успехи и спортивные достижения. Примета такая… И ведь помогло!

Сейчас золотым медалистам уже не до примет. Как говорится, усталые, но счастливые, они вернулись домой, к тем, кто их ждал и верил в них. За Валерия Георгиевича, конечно же, болела его семья — жена Людмила, дочь Александра и сын Илья, который в свои 18 лет активно занимается футболом. За Игоря всей душой переживала мама Ольга Геннадьевна.

Ну и много кто еще болел за них обоих — конечно же, коллеги, друзья, сослуживцы… И офицеры не подвели.

Подполковник Андрей Бокза, «Ваяр», фото Ирины Малиновской и из личного архива подполковника

Валерия Радкевича и старшего лейтенанта Игоря Горбунова