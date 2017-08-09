«Гроза» над Лепельским

Кучевые облака над военным городком Заслоново еще только собирались слиться в сплошную темную массу. Яркий солнечный свет они перекрывали ненадолго. Казалось, ничто не предвещает дождь и грозу, но раскаты грома в отдалении слышались раз за разом. На полигоне Лепельский в этот день свои навыки в огневой подготовке совершенствовали танкисты и мотострелки 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. Интенсивная боевая учеба в подразделениях прославленного соединения на полигоне проводится регулярно.

Под залпы башенных орудий…

— «Броня‑1», на вторую огневую позицию — вперед, — командует в микрофон радиостанции руководитель занятия командир танковой роты гвардии старший лейтенант Вадим Яхнель. Дождавшись, когда многотонная боевая машина выйдет на указанный рубеж, он отдает новое приказание: — Цель — автомобильную колонну условного противника — уничтожить!

— Доложить о расходе боеприпасов, — продолжает командир роты после выполнения упражнения.

Получив ответ, он приказывает экипажу вернуться на исходное положение.

По словам Вадима Станиславовича, на текущей неделе с танкистами проводится уже третье по счету занятие по огневой подготовке. Сегодня экипажи выполняют 2‑е упражнение контрольных стрельб. Свои результаты в сравнении с первым днем полигонных занятий гвардейцы-танкисты заметно улучшили.

— Практика — главное в нашем деле, — подчеркнул гвардии старший лейтенант Вадим Яхнель. — Впрочем, и теории мы уделяем большое внимание. Так, перед практической стрельбой с военнослужащими роты было проведено занятие по соблюдению требований безопасности при выполнении мероприятий боевой подготовки. На танковом огневом городке в расположении воинской части они отрабатывали загрузку боеприпасов и другие нормативы. Результаты сегодняшнего занятия по огневой подготовке меня как командира подразделения радуют. Общая оценка, которую заслужили танкисты, — «хорошо».

Из числа военнослу­жащих подразделения командир роты особо отметил экипаж танка, которым командует гвардии младший сержант Денис Жоховец. Он стабильно демонстрирует высокие показатели в огневой подготовке — все цели поражает только на хорошо и отлично. Не стало исключением и последнее контрольное занятие. Командир танка никогда не теряется при возникновении задержек, оперативно их устраняет. Недаром ему доверено командовать боевой машиной командира роты.

Гвардии младший сержант Денис Жоховец служит восьмой месяц. Родом он из города Любани Минской области. До призыва учился в Витебском государственном политехническом колледже, где получил специальность электромонтера распределительных сетей. Денис гордится тем, что служит в танковом подразделении.

— В том, что наш экипаж считается одним из лучших в подразделении, заслуга не только моя, но и механика-водителя гвардии ефрейтора Артёма Головача, — подчеркнул командир танка. — Он опытный танкист и прекрасный боевой товарищ. Друг друга мы понимаем с полуслова. Тактическая грамотность, четкость и слаженность действий позволяет нам добиваться высоких показателей в боевой подготовке.

Отлично — с первого раза

По соседству с танкистами занятие по огневой подготовке проводят экипажи боевых машин пехоты. Так же как и их товарищи из танковой роты, мотострелки выполняют 2-е упражнение контрольных стрельб — ведут огонь из пушек и пулеметов ПКТ.

— В мае к нам в подразделение прибыло пополнение из 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра, — рассказал командир мотострелковой роты гвардии старший лейтенант Станислав Воронков. — Это механики-водители, наводчики-операторы и командиры боевых машин. Сегодня командиры и наводчики-операторы БМП впервые участвуют в контрольных стрельбах в нашей воинской части. Подводя предварительные итоги занятия, могу сказать, что данное упражнение военнослужащие второго периода службы выполнили с оценками «удовлетворительно» и «хорошо», что для новичков в принципе неплохо. Уверен, скоро ребята обретут необходимый опыт и ни в чем не будут уступать своим товарищам из состава третьего периода службы, которые стабильно выполняют упражнение с оценками «хорошо» и «отлично».

По итогам занятия командир роты особо отметил командира боевой машины пехоты гвардии ефрейтора Андрея Тетеру. Позади у солдата две трети срочной военной службы. По словам командира подразделения, гвардии ефрейтор Тетера хорошо знает боевую технику и вооружение Вот и сегодня он поразил мишени быстрее всех, заслужил самую высокую оценку.

Родом Андрей из Ельска Гомельской области, до призыва в армию окончил Барановичский технологический колледж, работал механиком на одном из продовольственных предприятий. Прошел подготовку в 72 ОУЦ и прибыл для прохождения службы в 19‑ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду. По словам Андрея, огневая подготовка — его любимая дисциплина. Стрельба из пушки и пулемета БМП его по-настоящему увлекает.

— Меня радует, что за короткое время у нас сложился дружный, сплоченный экипаж, — подчеркнул Андрей в разговоре. — Наводчик-оператор гвардии ефрейтор Вадим Никифоренко и механик-водитель гвардии рядовой Эдуард Порадня — военнослужащие второго периода службы. С первого дня у нас наладились товарищеские взаимоотношения. Старался помочь ребятам скорее освоить боевую технику и вооружение, активно передавал им свои знания и опыт. Перед сегодняшней стрельбой, которая стала для них первой в нашей воинской части, они, разумеется, волновались. Моей задачей было настроить их на успешное выполнение упражнения. И ребята выдержали испытание.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото автора