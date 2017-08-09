На полигоне Кольцово близ Новосибирска завершился последний этап международного конкурса «Отличники войсковой разведки»: отрабатывался выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи

Согласно положению о проведении состязания, разведчикам предстояло преодолеть водную преграду шириной до 100 метров со штатным оружием и снаряжением. После ее преодоления группой механики-водители приступали к выполнению упражнения «Вождение на плаву» на боевой машине пехоты БМП‑2. Во время этого упражнения воины преодолевали маршрут протяженностью 1.200 метров (из них 600 метров по воде с преодолением препятствий «змейка» и «ограниченный проход»).

Преодолев водную преграду, подразделения совершили марш-бросок на пять километров в район сбора с проведением боевой стрельбы и обязательным прохождением двух контрольных точек. При выполнении боевой стрельбы личному составу отделения (за исключением разведчика-снайпера с СВД) запрещалось использовать оптические приборы прицеливания.

— В целом этот этап прошли хорошо, — отметил в беседе командир группы старший сержант контрактной службы Сергей Г. — В ходе преодоления водной преграды наша команда выложилась на полную. В этом году мы смогли преодолеть ее на четыре минуты быстрее, чем на предыдущих соревнованиях. Во время выполнения боевой стрельбы личный состав, несмотря на изматывающий марш-бросок, поразил все мишени.

Майор Вадим Опарин, «Ваяр», фото автора

Новосибирск — Минск