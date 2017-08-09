Наилучший результат

На днях в Беларусь вернулась сборная команда наших Вооруженных Сил по военному пятиборью, принимавшая участие в чемпионате мира в Эквадоре. Армейские спорт­смены выступили более чем успешно: заняли общекомандное третье место из 19 стран, оставив позади многие сильные команды пятиборцев! А в личном зачете наш земляк старший лейтенант Александр Василевский стал вторым среди 103 участников (!) — это ли не достижение?!

В 2017 году чемпионат мира по военному пятиборью проходил в 64‑й раз, проводился он в городе Салинас (Эквадор) с 29 июля по 6 августа. Согласно программе, военные пятиборцы соревновались в пяти видах — стрельбе, плавании, метании гранаты, на полосе препятствий и в кроссе. Для белорусов третье общекомандное место и второе в личном зачете — лучший результат за все время участия в чемпионатах мира.

…Команда наших армейских спортсменов усиленно готовилась к столь знаковому спортивному событию. Благо вся необходимая база для тренировок у нас в Беларуси позволяет регулярно повышать уровень мастерства. Речь идет и о находящихся в распоряжении армейцев полосах препятствий, соответствующих международным стандартам, которые созданы на базе Военной академии и Белорусского национального технического университета, и о специальных секторах по метанию гранаты, оборудованных в микрорайоне Уручье, о другом необходимом спортивном оборудовании.

С нашими военными пятиборцами были проведены учебно-тренировочные сборы, они приняли участие в двух региональных чемпионатах — в Москве (май) и в Австрии (июль).

К слову, на международном региональном турнире, который проходил в Австрии, наши спортсмены выступили очень удачно. В общем зачете команда Вооруженных Сил Республики Беларусь по военному пятиборью заняла там второе место, уступив лишь сборной России. По сути, выступление в том турнире явилось своеобразной пробой сил перед участием в чемпионате мира. И в итоге — такое успешное выступление в Эквадоре!..

Страна, конечно же, должна знать своих героев спорта. В составе команды пятиборцев были представители сил специальных операций и Спортивного комитета Вооруженных Сил Республики Беларусь. Это подполковник Андрей Маркевич (капитан команды), старшие лейтенанты Александр Василевский, Геннадий Шкурук, Виктор Веренич и рядовой контрактной службы Евгений Герасимов. Возглавлял команду в Эквадоре старший офицер отдела — главный тренер (по военно-прикладным видам спорта) Спортивного комитета подполковник Михаил Товкач. При этом наши спортсмены выступали под руководством председателя Спортивного комитета Вооруженных Сил полковника Анатолия Ханевского: он отправился вместе с командой в Эквадор, дабы лично поддержать участников чемпионата мира, настроить их на успех.

В итоге почти на всех этапах наша команда занимала призовые места. Она была сильнее остальных в стрельбе и плавании, заняла второе место в метании гранаты и третье — на полосе препятствий, достойно показала себя в беге. С общим результатом 21.541,2 очка белорусы стали третьими. Впереди нас лишь сборные Китая и России. Позади — многие сильные команды, в том числе из Эквадора, Австрии и Бразилии (последняя была чемпионом мира по военному пятиборью в прошлом году).

Что касается старшего лейтенанта Александра Василевского, то он уступил первенство опять же китайскому спортсмену. Но быть вторым среди более чем ста участников, согласитесь, — уже огромная победа! Неслучайно Александра по прилете в Национальный аэропорт Минск переполняли гордость и радость — равно как и остальных участников команды и посредников.

Напомним: на турнире в Австрии старший лейтенант Александр Василевский по итогам выступления во всех дисциплинах стал третьим. А в Эквадоре молодой офицер значительно улучшил свой результат — и не забудем учесть, что это был уже не просто региональный турнир, а чемпионат мира.

Ныне старший лейтенант Александр Василевский — спортсмен-инструктор 2‑го отдела Спортивного комитета Вооруженных Сил. В свое время он окончил факультет противовоздушной обороны Военной академии Республики Беларусь. Еще будучи курсантом, получил звание мастера спорта по военному пятиборью. По признанию Александра, профессионально военным пятиборьем он занимается три года.

— Я очень рад тому, что многочисленные тренировки, качественная подготовка к турнирам и чемпионату в течение года обеспечили такой высокий результат, — сказал офицер. — Во многом я улучшил свои показатели, отрадно осознавать, что расту и развиваюсь как спортсмен. А тот факт, что я ношу на плечах офицерские погоны, только помогает мне достигать новых высот.

Подполковник Андрей Бокза, «Ваяр», фото

Владимира Блинова

P. S. Подробное интервью со старшим лейтенантом Александром Василевским читайте в одном из ближайших номеров «Белорусской военной газеты. Во славу Родины».