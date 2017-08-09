Навыки пригодятся в сентябре

В конце мая в 147‑ю зенитную ракетную бригаду прибыло новое пополнение. Позади у этих юношей курс начальной военной подготовки, принятие Военной присяги. Завершился и курс общевойсковой подготовки, в ходе которого армейские новички приобрели знания по основным дисциплинам боевой подготовки.

А ныне военнослужащие первого периода службы приступили к изучению своих военно-учетных специальностей, активно осваивают боевую технику. Уже в сентябре им предстоят боевые пуски из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса-АКМ».

В парке воинской части занятия по боевой подготовке проводит с военнослужащими начальник зенитного ракетного расчета старший лейтенант Евгений Комар. Отрабатываются нормативы по переводу машины из походного положения в боевое и обратно.

Личный состав расчета, которым командует офицер, обновился полностью. За относительно короткий промежуток времени вчерашние призывники должны закрепить соответствующие навыки. Боевые пуски, как говорится, не за горами.

— Хочу, чтобы эти ребята ни в чем не уступали прежнему составу расчета, военнослужащим, которые весной уволились в запас, — подчеркнул старший лейтенант Комар. — Те парни за время службы стали настоящими профессионалами. Высокие результаты демонстрировали регулярно — как при выполнении нормативов, так и в ходе боевой работы.

Радует, что очередная смена парней учится старательно и с интересом. Желание побыстрее овладеть боевой техникой налицо. Упор на занятиях я делаю на изучение органов управления радиоэлектронной аппаратурой, безукоризненное знание функциональных обязанностей. Стараюсь подать учебный материал таким образом, чтобы у парней возникло четкое понимание принципов работы всех элементов комплекса. А простое заучивание, на мой взгляд, малопродуктивно.

Начальник расчета уточнил также: подготовка военно­служащих по военно-учетным специальностям продлится две недели.

А из нынешнего состава расчета старший лейтенант Евгений Комар особо отмечает старание рядового Дмитрия Филипенко.

Призывался Дмитрий из Бобруйска. Там он окончил государственный аграрно-экономический колледж, получил специальность программиста. До призыва поработал системным администратором. К радиоэлектронной и компьютерной технике парень, по его собственному признанию, неравнодушен. И служба в армии, в ВВС и вой­сках ПВО, предоставила ему в этом плане новые уникальные возможности.

— Зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», который мы с сослуживцами в настоящий момент изучаем, — сложное и грозное оружие, — поделился в беседе Дмитрий. — Осваиваем его с интересом — и мечтаем научиться эффективно применять ЗРК в деле, выполнить боевой пуск. Такая возможность представится нам в недалеком будущем. А пока мы должны качественно овладеть военно-учетными специальностями…

Как подытожил старший лейтенант Евгений Комар, коллектив расчета — дружный и слаженный. Все ребята призывались в армию из Бобруйска: и старший оператор комплекса рядовой Станислав Хороненков, и оператор рядовой Сергей Заяц, и механик-водитель рядовой Владимир Бобров… Между ними уже есть взаимопонимание — в любой момент готовы помочь друг другу.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото автора