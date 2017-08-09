Обеспечивая готовность аэродрома

Вчера на базе в/ч 54804 начался сбор с должностными лицами инженерно-аэродромных служб воинских частей ВВС и войск ПВО. Как сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника управления — начальника инженерно-аэродромного отдела управления тыла ВВС и войск ПВО подполковник Андрей Коршунов, основной целью мероприятия является подведение итогов финансово‑хозяйственной деятельности инженерно-аэродромных служб и производственной деятельности 83‑го отдельного инженерно-аэродромного полка, а также закрепление и повышение уровня теоретических знаний и практических навыков личного состава в вопросах инженерно-аэродромного обеспечения.

В первый день сбора для его участников было проведено показное занятие по организации ремонта и восстановления искусственных монолитных покрытий летного поля. Затем присутствующие на мероприятии специалисты ознакомились с образцами аэродромно-эксплуатационной техники, имеющимися в авиационных воинских частях. Кроме того, участникам сбора была продемонстрирована эвакуация воздушного судна с применением аварийных пневмотканевых подъемников.

Во второй день сбора пройдут теоретические занятия на специально оборудованных учебных местах, после чего будут подведены итоги мероприятия.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото Владимира Блинова