Подспорье для успешной службы

В Западном оперативном командовании под руководством командующего войсками ЗОК генерал-майора Виктора Хренина прошел учебно-методический сбор с офицерами — выпускниками Военной академии Республики Беларусь и военных факультетов в высших учебных заведениях Беларуси и России нынешнего года. В мероприятии также приняли участие офицеры, призванные из запаса в этом году.

Сбор был организован на Гожском полигоне.

Перед офицерами выступил начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Западного оперативного командования полковник Руслан Косыгин, который рассказал о славном боевом пути и богатых традициях объединения. Он также проинформировал участников сбора о выполняемых объединением задачах, предстоящих мероприятиях ратной учебы и особенностях подготовки войск.

Были проведены теоретические и практические занятия по тактической, инженерной, огневой, технической, специальной подготовке и другим дисциплинам. Офицеры ознакомились с образцами вооружения, военной и специальной техники, порядком их приема, правилами эксплуатации и хранения.

Особенно интересным и поучительным для молодых офицеров стало показное занятие с розыгрышем тактического эпизода по несению службы мотострелковым взводом на блокпосту и отражению нападения на него диверсионно-разведывательной группы условного противника. Защитники блокпоста применяли не только штатное вооружение своего подразделения, но и инженерные боеприпасы: состоялся показ эффективности сигнальных мин, участков противопехотных минных полей из мин направленного действия МОН‑90 и мин кругового поражения ОЗМ‑72, установленных в управляемом варианте. В целях недопущения беспрепятственного продвижения автомобиля, начиненного взрывчаткой, к блокпосту условный участок дорожного полотна в том месте, где объезд его невозможен, был уничтожен управляемым фугасом из мины ТМ‑62М. Была показана боевая эффективность взрывчатого вещества (тротила) в ходе оборудования окопа для БМП‑2 взрывным способом и окопного заряда ОЗ‑1, предназначенного для рыхления мерзлых грунтов и скальных пород с целью дальнейшего оборудования одиночных окопов для личного состава.

Как сообщил заместитель командующего войсками по идеологической работе — начальник отдела идеологической работы Западного оперативного командования полковник Анатолий Булавко, с первых дней службы молодые офицеры демонстрируют усердие и старание, целеустремленность в овладении знаниями и умениями, организованность и высокую воинскую дисциплину.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора