Ради урожая трудятся на славу

В Республике Беларусь полным ходом идет уборочная кампания. Активное участие принимают в ней и люди в погонах.

О достигнутых военными результатах рассказал начальник штаба оперативной группы Министерства обороны по уборке урожая полковник Владимир Ярошевич:

— На данный момент задействовано два автомобильных взвода от 15‑й зенитной ракетной бригады и 30‑й отдельной железнодорожной бригады. Действуют наши подразделения в двух областях — Минской и Могилевской. Если говорить конкретнее, это 48 автомобилей и 69 человек личного состава.

Еще, конечно, рано подводить окончательные итоги, но уже сейчас результаты труда армейских помощников впечатляют. На данный момент с помощью наших водителей собрано около девяти тысяч тонн различных зерновых, кормов и удобрений. Так что наши парни трудятся на славу.

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр»