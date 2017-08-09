С победой в финальном этапе!

По итогам финального этапа международного конкурса «Верный друг» белорусские кинологи стали первыми, а в общекомандном зачете — вторыми

Вчера на стрельбище 470‑го учебного центра служебного собаководства Вооруженных сил Российской Федерации, что близ подмосковного Дмитрова, завершился финальный этап международного конкурса «Верный друг» — «Дог-биатлон» — эстафета». Команда белорусских кинологов показала лучшее время среди шести команд (одна из них — команда ДОСААФ России, напомним, выступает вне конкурса). Это станет решающим при определении общекомандных результатов и распределении мест на пьедестале почета.

Суть эстафеты такова: кинологам со своими четвероногими питомцами необходимо было поочередно преодолеть трассу и выполнить упражнение стрельб из малокалиберной винтовки. Общая протяженность дистанции — 1.600 метров, причем при неудачной стрельбе это расстояние могло увеличиваться — в худшем случае на «лишние» 500 метров (протяженность штрафного круга за каждый промах — 100 метров).

— Наша команда выступила достойно, и это при том, что из четырех кинологов трое — военнослужащие срочной службы, — подчеркнул в беседе старший белорусской команды подполковник Андрей Бордуков. — Сложно поверить, но это факт: наши специалисты кинологической службы, которые имеют опыт работы с собаками всего полгода-год, уверенно составляют конкуренцию опытным кинологам-контрактникам из России и Казахстана. На мой взгляд, это самая высокая оценка труда нашего кинологического центра!

По итогам общекомандных результатов белорусская команда в конкурсе «Верный друг» заняла второе место, уступив лишь команде Вооруженных сил Российской Федерации.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора

Дмитров — Минск