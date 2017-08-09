На плацу 30‑й отдельной железнодорожной бригады серьезные парни старательно чеканят шаг. А ведь они всего несколько месяцев назад приняли Военную присягу. Школу мужества они проходят семимильными шагами и уже многое умеют.

Рядовой Александр Король родом из Бреста. Он не сомневается, что служить в Слуцке будет интересно. Его отец, Олег Иванович, в свое время также прошел срочную службу, был артиллеристом. Он настраивал сына на то, чтобы слушался командиров и добросовестно выполнял поставленные ими задачи.

Александр уже написал родителям, что успел адаптироваться в армии. Понял, что не все так легко, как кажется, но уверен, что справится со сложностями. Сказывается и спортивная закалка — раньше он увлекался футболом. В 15 лет у парня уже был первый взрослый разряд по этому виду спорта. Окончил Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, стал тренером и уже успел поработать на этом поприще.

На мой вопрос, что же, на его взгляд, отличает службу в армии от гражданской жизни, Александр ответил:

— Здесь все регламентировано, подчинено распорядку дня. В армии стану мужественнее, взрослее. А еще радует, что есть возможность поиграть в футбол: на территории воинской части есть футбольное поле с качественным покрытием.

Адаптировался к армейской службе и рядовой Алексей Журавлёв из Гомеля. Парень окончил Гомельский государственный дорожно-строительный колледж по специальности «техник-архитектор». Решил продолжить обучение, поступил в Белорусский государственный университет транспорта на заочную форму обучения.

— Буду инженером, смогу строить дороги и аэро­дромы. Служба в 30 ождбр связана с моей профессией. Хочу стать сержантом, командиром отделения, чтобы научиться управлять людьми. Это пригодится мне в дальнейшем в моей профессии, — откровенен Алексей.

А вот рядовой Владислав Полоневич родом из Минска. Учился он в колледже, осваивал профессию техника-электрика.

В армию парня провожали мама, папа и брат. Советовали вести себя достойно, ведь младший брат, Илья, равняется на старшего, Владислава. Первые дни было много эмоций. Вспоминает и полевой выход. Во время него рядовой Полоневич впервые стрелял из автомата.

— Ощущения — незабываемые! И в дальнейшем от службы в армии жду только хорошего, — говорит Владислав.

Наталья Пахомович, «Ваяр», фото автора