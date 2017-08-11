«Чистое небо» в Поднебесной

Команда Вооруженных Сил Республики Беларусь заняла второе место на международном конкурсе специалистов войскового ПВО

В третий соревновательный день во время финального, «Комплексного» этапа на полигоне Корла было не просто очень тепло… Жарко. И не только палящее солнце в пустыне Такла-Макан было тому причиной.

Если вы замечали, как «играет» воздух над раскаленной сковородой, то легко представите себе, с какой легкостью плавится и искажается перспектива бездушного каменистого простора здесь, вдалеке от Родины.

Кромки далеких гор едва заметно «танцевали» за толщей пыла-жара, рвущегося в ясную синеву монотонного неба, горячий сухой ветер молчал… А все затененные места были максимально «укомплектованы» зрителями.

Впервые за время проведения «АрМИ‑2017» в Корле одну из выступающих команд поддерживали соотечественники — коллеги, выступавшие в конкурсе «Безопасная среда» (финал у них состоялся на день раньше). Очень помогали парням флаги нашей страны. Земляков поддерживали, сопереживали им на трибунах, а не в теньке!.. А трибуны подхватывали вслед за нашими болельщиками: «Беларусь! Беларусь!».

С такой поддержкой бороться за «место под солнцем» нашей команде «Чистого неба» было, безусловно, легче. К тому же широкую белорусскую душу грели теплая дружественная атмосфера и здоровый дух соперничества, которые царили на месте проведения конкурса.

В результате жеребьевки нашей команде выпало выступать под шестым номером — по китайским представлениям, это приносящее удачу число. Хозяева турнира — команда НОАК — закрывали конкурс, выступая седьмыми (а это уже счастливое число в понимании западной цивилизации).

И надо сразу заметить, что удача в финале прислушалась к такой трактовке цифр.

Как отметил позже полковник Сергей Перепелица, это был самый тяжелый этап. Он включал в себя и полосу препятствий, и выполнение упражнений стрельб из стрелкового оружия. К тому же с одной из стартовых позиций нужно было произвести обстрел на встречном курсе двух имитаторов воздушных целей, летящих с интервалом в шесть секунд.

— Стрелки-зенитчики справились с пусками на оценку «отлично с плюсом», — подвел черту под выступлением своей команды Сергей Александрович. — Небольшая заминка произошла с выстрелом по первой мишени — но и она была поражена. А вторая цель была обстреляна идеально — на восходящей ветви траектории с минимальным отклонением.

Очень высокого результата наши военнослужащие добились на участке огневой подготовки, уничтожив практически все мишени. Лишь на одну мишень меньше, чем китайская команда в финале.

— Меньше времени, чем хозяева турнира, затратили наши бойцы на третьем этапе при выполнении пуска по «зависшему над землей вертолету». Причем тогда было выполнено всего три прямых попадания по этой мишени: прямо в яблочко угодили лишь стрелки из Беларуси, Китая и России, наши парни сделали все быстро и качественно, — рассказал офицер. — А другие команды с этой задачей не справились.

По условиям конкурса, при стрельбе по «зависшему над землей вертолету» стрелок выполняет пуск из двигающегося бронетранспортера. Сам он при этом находится в неустойчивом положении.

— Трудно устойчиво держаться на ногах и еще так удерживать в руках ПЗРК, чтобы «труба» не подскочила на какой-нибудь кочке и чтобы не было срыва захвата цели, — поведал автор этого точного выстрела в ходе финального этапа командир нашего расчета гвардии капитан Михаил Веретенников.

Стоит напомнить, что и во время предыдущего этапа при пуске «вдогон» у гвардии капитана Веретенникова было прямое попадание. За все время проведения конкурса на полигоне Корла было только два прямых попадания по скоростным имитаторам воздушных целей — у нашей команды и у хозяев турнира.

Кстати, за весь третий этап только наши зенитчики и команда КНР не заработали штрафных баллов при выполнении пусков ракет из ПЗРК QW‑2.

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Зенитные расчеты выполняли пуски уже после преодоления полосы препятствий. Военнослужащие еще толком и отдышаться не успевали… Полковник Сергей Перепелица пояснил: он поставил команде задачу беречь силы во время прохождения полосы препятствий, чтобы обеспечить эффективную стрельбу из стрелкового оружия.

— Если бы наши воины преодолевали ее быстрее (а они, конечно же, на это способны), это могло бы существенно повлиять на точность выполнения стрельбы из автомата, — отметил офицер.

Руководитель белорусской команды выделил механика-водителя гвардии прапорщика Вадима Шауро, который на протяжении всех трех этапов показывал высокие результаты. Отдельные элементы маршрута он проходил даже быстрее, чем конкурент из команды Китая.

— Хочу просто поаплодировать Вадиму за его исключительное мастерство! Он буквально покорил трибуны здесь, на полигоне Корла, — отметил полковник Перепелица.

В финале гвардии прапорщик Шауро лишь в седьмой раз проезжал эту трассу (с учетом трех соревновательных дней и тренировок, которые проводились). Весь километраж по пустыне — и сотни километров не наберется.

Незабываемые впечатления от конкурса останутся у гвардии старшего лейтенанта Станислава Минчука. На его взгляд, это была самая трудная гонка:

— Полосу препятствий мы проходили при температуре воздуха +38 градусов в тени. Но тени нигде, конечно же, не было… Но это еще «цветочки». На улице почти сорок градусов, а что происходило внутри китайского бэтээра с закрытыми люками и работающим на полную мощность двигателем — трудно представить!

К слову, одна из стартовых позиций находилась на высоком холме, которыми здесь изобилует местность. Поэтому до стартовой позиции было необходимо бежать от бронетранспортера около восьмидесяти метров вверх с комплексом, который весит почти двадцать килограммов.

Полковник Сергей Перепелица уточнил, что во время этого «забега в гору» мы проиграли команде Китайской Народной Республики всего 2,5 секунды.

— Парни оправдали надежды, которые на нас возлагало руководство Вооруженных Сил, командования Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, командование сил специальных операций и командующие войсками оперативных командований, — подытожил Сергей Александрович. — Во время третьего этапа команда выложилась на полную. Это можно было видеть по лицам наших воинов во время преодоления полосы препятствий, после пусков…

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Активное участие в подготовке к Армейским международным играм принимали подполковники Вячеслав Шиков и Александр Левый. Нельзя не отметить и судью на конкурсе подполковника Виталия Ефанова, который в том числе отстаивал интересы нашей команды при возникновении спорных вопросов, вносил свой вклад в максимально справедливое и прозрачное судейство.

— Его профессионализм удостоился высокой похвалы и в предыдущие годы, и здесь, на полигоне Корла. Главный судья конкурса неоднократно отмечал знания и высокий профессионализм нашего офицера, — добавил Сергей Александрович.

Высоко отозвался офицер и о грамотной работе группы обеспечения, в частности врача команды капитана медицинской службы Виталия Игнатьева.

— Я полагаю, что то, что сделала команда, заслуживает уважения, — резюмировал авторитетный собеседник. — Не так-то просто приехать в чужую страну с совершенно другой климатической обстановкой, другим ландшафтом, сложной и коварной трассой, принять и в кратчайшие сроки освоить незнакомые ранее ВВСТ. Да так, чтобы это позволило конкурировать, в том числе с командой Китайской Народной Республики, которая выступала на своей земле.

По словам полковника Сергея Перепелицы, здесь, на полигоне Корла, белорусская команда встретила очень достойных соперников:

— Традиционно была сильна команда России. Очень сильная команда у Вооруженных сил Узбекистана, которая, к слову, участвуя в этом конкурсе впервые, продемонстрировала высокую, первоклассную подготовку. Немного не хватило везения нашим старым друзьям из Венесуэлы. Хорошо выступили команды Египта и Ирана… И все-таки удача — благодаря ратному мастерству, конечно, — была на нашей стороне.

Капитан Евгений Довгаль, «Ваяр», фото автора

Корла — Минск