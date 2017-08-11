«К победе ведут упорство и труд»

Старший лейтенант Александр Василевский занял в личном зачете чемпионата мира по военному пятиборью второе место среди 103 участников. О своих достижениях, воле к победе, а также впечатлениях от Эквадора, где проходил турнир, Александр поведал нашему корреспонденту.

— Александр, расскажи немного нашим читателям о себе.

— Родился я в России, в Московской области, в городе Балашихе. В пять лет переехал с родителями в Беларусь, в деревню Танежицы Слуцкого района Минской области. Там же пошел в школу. Учился — выше среднего, вел активный образ жизни, выступал за школу и за район на различных соревнованиях: легкая атлетика, баскетбол, волейбол, гандбол. Неоднократно становился призером в легкоатлетическом кроссе в районных соревнованиях. Физкультура давалась легко. Отец — офицер запаса. Мать по профессии повар. Есть старший брат Иван, он работает инженером-механиком в Минске.

— Расскажи, почему ты выбрал офицерскую стезю. По примеру отца?

— И по его примеру в том числе. Вообще, меня всегда привлекали в военных людях такие качества, как дисциплинированность, ответственность, благородство, умение отвечать за свои слова. Потому я решил поступить в Военную академию и выбрал факультет противовоздушной обороны: он один из самых престижных в ввузе.

— Наверное, там же и активно приобщился к серьезному, взрослому спорту?

— Во время учебы я быстро освоился в коллективе, познакомился с курсантами-спортсменами и уже на втором курсе входил в состав сборной академии по военному многоборью. Конечно, учеба на факультете ПВО — одна из сложнейших, но у меня как-то получалось успешно совмещать учебу и спорт. К спорту, признаюсь честно, меня тянуло сильнее.

— И в результате?..

— И в результате теперь я спортсмен-инструктор в Спортивном комитете Вооруженных Сил. Дело в том, что, еще учась в академии, я мечтал о службе в Спортивном комитете, хотел быть в составе сборной военных пятиборцев. К пятому курсу решил попробовать себя в этой дисциплине — и, скажу честно, получилось: показал хорошие результаты. В итоге ближе к распределению мне предложили служить в Спортивном комитете, в составе сборной военных пятиборцев. Я согласился, ни минуты не раздумывая!

— И, конечно же, нисколько об этом не жалеешь?

— Нисколько. Коллектив меня принял очень хорошо, как говорится, как родного. Первое время снимал квартиру, но через год предоставили общежитие. С самого начала службы следовал примеру лидеров в команде. Выполнял требования тренеров и начальников, что в итоге привело меня к высоким результатам.

— Давай поговорим о твоем выступлении на чемпионате мира по военному пятиборью в Эквадоре. Назовешь свои результаты в каждом виде?

— Конечно. В рамках медленной стрельбы из крупнокалиберной я выбил 95 очков из 100, в рамках скоростной — 94 из 100. Занял 8‑е место. На полосе препятствий показал результат 2 мин. 15,8 сек. (5‑е место). Водная полоса препятствий — 26,4 сек. (20‑е место). Метание гранаты: на точность — 120 очков, на дальность — 54 метра (38‑е место). Кросс 8 км я пробежал за 26 мин. 53 сек. (9-е место).

— Выходит, чтобы занять итоговое второе место, вовсе не обязательно завоевывать в отдельных видах даже призовые места?

— Да. Ведь участников было больше ста. И каждый показывал совершенно разные результаты в разных видах пятиборья. Тут главное, чтобы разбежка в местах не была очень большой. Ведь можно в одном виде занять первое место, а в другом — последнее и в итоге оказаться где-то в хвосте. К примеру, сравним мои результаты с результатами спортсмена из Китая, который занял первое место. Так, по итогам стрельбы он был всего 48‑й, а вот на полосе препятствий и в кроссе — второй, на водной полосе и в метании гранаты — 24‑й.

— Я слышал, что ты установил личные рекорды на этом чемпионате.

— Да, я установил личные рекорды в стрельбе, на полосе препятствий и на водной полосе препятствий. Все давалось нелегко. Не могу сказать, что проще, а что сложнее. Нужно было к каждому виду подходить индивидуально. Вот, к примеру, в метании гранаты важна моральная подготовка: идти на него нужно, как говорится, с холодной головой. Стрельба хоть и не связана с колоссальными физическими нагрузками, в отличие от остальных видов, но тоже имеет свои нюансы. Держать себя в спокойном состоянии, когда знаешь, что настало время показать все, что наработал за сезон подготовки к главному старту, не так уж и просто.

— Расскажи о своих впечатлениях от Эквадора.

— Скажу так: посещать новые страны, пусть даже не с целью отдыха, а в качестве командированного, всегда приятно и интересно. Открываются новые горизонты. В рамках соревнований я побывал в России, Германии, Австрии, Южной Корее, ну и Эквадоре.

Народ этой страны очень приветливый и добродушный. Когда проходит мимо офицер или проезжает кто-то на машине, на велосипеде — все приветствуют его фразой «Hola!». Кухня похожа на нашу, особенно супы. По крайней мере те, которыми нас кормили. Климат близок к нашему (у них там сейчас зима), не считая большую влажность.

— Что скажешь об организации чемпионата? В чем вы выступали?

— Организация всех соревнований была на высоком уровне. Было все необходимое для проведения чемпионата и показания высоких результатов. Вся спортивная база новая. Военное пятиборье подразумевает выступление в спортивной форме.

— В завершение разговора банальный вопрос: какие планы на будущее?

— Впереди новый сезон, новые старты. Пока еще точно неизвестно их количество в следующем году, но чемпионат мира по военному пятиборью пройдет в Австрии — в Винер-Нойштадте. Глобальных перемен в подготовке не предвидится. Но все же новые методики по подготовке будем пробовать. Как такового секрета успеха нет, что-то заложено в характере, а что-то нарабатывается годами тренировок. А что касается мотивации, то у каждого она своя. К пьедесталу победителей ведут только упорство и труд.

— Спасибо за интересную беседу

Достижения

Мастер спорта по военному многоборью, мастер спорта по военному пятиборью (в Эквадоре выполнил норматив мастера спорта международного класса), кандидат в мастера спорта в беге на 800 м. Двукратный чемпион СНГ по военному многоборью, неоднократный призер в составе команды на международных турнирах по военному пятиборью. Бронзовый призер в международном чемпионате по военному пятиборью в Австрии.

Беседовал подполковник Андрей Бокза, «Ваяр», фото из личного архива Александра Василевского