Наша гордость и слава

Недавно в центре Ивацевичей состоялось торжественное открытие памятного знака, созданного в честь уроженцев Беларуси, служивших в ВМФ. Это событие собрало в районном центре множество военных моряков — нынешних, запаса и в отставке. Что и неудивительно: по некоторым данным, только в 1980‑х примерно каждый третий из числа моряков‑подводников Северного флота был белорусом. Сегодня в республике проживают десятки тысяч бывших военных моряков. Более 40 адмиралов ВМФ СССР и современной России — уроженцы Беларуси.

Памятный знак в виде маяка создан по инициативе руководителя ветеранской организации военных моряков (входит в состав Ивацевичской районной организации БСО) мичмана запаса Николая Варицкого и при поддержке местных властей. Кроме него, в работу по сбору пожертвований и строительству памятного знака активно включились воин-интернационалист председатель совета Ивацевичской районной организации Белорусского союза офицеров подполковник в отставке Сергей Матонин, подполковник милиции запаса (а некогда — главный корабельный старшина) Леонид Бысик и другие военнослужащие запаса и в отставке.

— Ивацевичская организация военных моряков создана десятилетие назад, — сообщил Николай Варицкий. — Сегодня в ней состоят 32 человека. Всего же в нашем крае проживает около 250 бывших моряков, многие из которых тоже активно участвуют в общественной жизни города и района. А сколько из них — настоящих героев — уже ушло из жизни! Вот мы и решили отдать дань памяти всем военным морякам…

И наконец торжественный час настал. Честь поднять Государственный флаг Республики Беларусь под звуки Государственного гимна предоставили подводникам Василию Котику и Николаю Варицкому. Вскоре рядом с нашим затрепетал Государственный флаг Российской Федерации. Его подняли представители посольства РФ в Беларуси военный и военно-воздушный атташе капитан 1 ранга Кирилл Колючкин и атташе по вопросам обороны капитан 1 ранга Максим Казанцев. И вот уже реет рядом флаг Военно-Морскога флота. Почетное право поднять его было предоставлено капитану 1 ранга в отставке Валерию Касатонову, жителю блокаднога Ленинграда, и Софии Дудко, матери пинчанина Сергея Дудко, который погиб на атомной подлодке «Курск»…

Наступил самый волнующий момент: символическую красную ленточку перерезают заместитель председателя Ивацевичского райисполкома Александр Великоселец и бывший главный корабельный старшина крейсера «Новороссийск» Леонид Бысик.

— Установка памятного знака — дань славе военных моряков всех поколений, дань истории, — подчеркнул Александр Великоселец. — Он украсит город и станет местом встреч людей, связанных с ВМФ.

Выступили Николай Варицкий, Максим Казанцев, Валерий Касатонов, Сергей Матонин, руководитель проекта «Морское братство — нерушимо» Арсений Крицкий (Россия), писатель-маринист капитан 1 ранга в отставке Николай Черкашин (Россия) и другие. София Дудко передала книгу «Помним всех поименно» городской библиотеке, а фотоальбом — местным краеведческому музею и организации военных моряков.

Надо отметить, в тот день многие гости Ивацевичей дарили подарки музею и активистам, благодаря которым был создан прекрасный памятный знак. Всем, кто поддержал инициативу районной ветеранской организации моряков, вручены грамоты и благодарственные письма.

Ритуал открытия стелы завершился минутой молчания в память о моряках, погибших во время военной службы.

Роман Марчик