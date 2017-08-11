Первые шаги в курсантском строю

Совсем недавно в Военной академии Республики Беларусь прошла вступительная кампания. Абитуриенты со всей страны состязались за право встать в курсантские ряды. В этом году набор в Военную академию превысил прошлогодний показатель и составил 558 человек, 11 из них — девушки. Максимальный результат по итогам сдачи вступительных испытаний показал Макар Голубцов, набравший 322 балла и зачисленный на авиационный факультет (специальность — «эксплуатация воздушного транспорта, управление воздушным движением (фронтовая, армейская авиация)»). Конкурс увеличился на всех факультетах, что говорит о росте престижа кузницы офицерских кадров.

…С зачислением в ведущий военный вуз страны испытания для вчерашних абитуриентов не закончились. Новоиспеченных курсантов ждет месячный курс начальной военной подготовки. За это время будут проводиться занятия по общевоинским уставам, строевой, физической, огневой подготовке, радиационной, химической и биологической защите, тактике, многим другим дисциплинам. Но прежде всего юношам предстоит войти в ритм распорядка дня, освоить азы воинской культуры и вежливости, научиться быть единым целым с коллективом.

— В жизни молодых курсантов настал переломный момент, — рассказал заместитель начальника Военной академии по идеологической работе — начальник отдела идеологической работы полковник Андрей Басак. — Ведь это на самом деле нелегко: буквально одним шагом выйти из гражданской жизни. Конечно, среди молодого пополнения есть армейцы-срочники, суворовцы, кадеты, выпускники военно-патриотических классов. Они уже и морально, и физически лучше подготовлены к обучению в Военной академии, нежели остальные. Вместе с тем процесс становления как курсантов ждет всех без исключения.

В день прибытия молодых курсантов в Военную академию у клуба «Ракетчик» было особенно многолюдно. Вчерашние абитуриенты и сопровождающие их родственники, друзья собрались в одном месте ради символичного ритуала.

Курсантов построили по факультетам, на которых им предстоит обучаться, и отправили в казармы. Теперь позади у них остается гражданская жизнь — отчасти беззаботная, не столь ответственная, как та, что предстоит сейчас. Но случайных людей в этом строю нет: ведь до того как назваться курсантами, абитуриенты прошли ряд испытаний, в том числе профессионально-психологический отбор.

То была теория — а сейчас защитникам Отечества предстоит практика. Для тех, кто по-настоящему силен духом, итогом прохождения курса начальной военной подготовки станет принятие Военной присяги.

Выпускник Могилевского областного кадетского училища Алексей Карнилов поступил на специальность «управление мотострелковыми подразделениями» общевойскового факультета. Курсант пояснил: в училище часто приезжали офицеры из Военной академии, они красочно рассказывали о ведущем военном вузе страны. Алексей не смог остаться равнодушным к столь благородной профессии — защищать Родину!

— Новость о моем поступлении обрадовала всех — начиная, конечно же, с моей семьи и заканчивая преподавателями в кадетском училище, — заметил Алексей. — Учителя гордятся тем, что достойно подготовили меня к вступительным испытаниям, а я их не подвел, продемонстрировав высокий уровень знаний. И родители рады тому, что их сын обучается в ведущем военном вузе страны. Об этом можно говорить с гордостью!

Еще пару мгновений назад я наблюдал за тем, как душевно прощался курсант Артур Антонюк со своими родителями и братом, а уже сейчас он в казарме — подшивает подворотничок. Юноша чрезвычайно спокоен, в отличие от многих своих сверстников, которые едва умудряются просунуть нитку в ушко иголки… Артур «подшился» уверенными движениями за несколько минут, после чего не колеблясь предложил свою помощь товарищам.

— Мой папа — сотрудник МВД, — начал он свой рассказ. — Как представитель силовой структуры с детства привил мне любовь к форме, пояснил, что она не только украшает человека, но и меняет его. Обязывает быть более честным, ответственным, дисциплинированным…

Я перелистывал справочник абитуриента — и приглянулась специальность «телекоммуникационные системы» на факультете связи и автоматизированных систем управления Военной академии. Когда родители об этом узнали, очень обрадовались. Сказали, что гордятся моим выбором. Я же понимал, что поступаю в престижнейшее учебное заведение, на очень актуальную и перспективную специальность.

Сегодня я впервые стал в курсантский строй. И пусть еще не знаю тех, кто стоит рядом, чувствую: теперь мы — одна семья! Это непередаваемое ощущение, и оно тоже заставляет гордиться сделанным выбором.

Ольга и Дмитрий Макеевы не скрывают слез радости за своего сына. Иван успешно выдержал вступительные испытания и был зачислен на первый курс факультета противовоздушной обороны.

— Мой дедушка — подполковник в отставке, служил в войсках ПВО, — поделился курсант. — Он и направлял меня в выборе профессии. Дедушка настолько эмоционально рассказывал о своей службе, боевых товарищах, армейских традициях, что я просто заразился желанием служить в ПВО. Родной человек плохого не посоветует!.. Я уверен, что сейчас нахожусь там, где должен быть.

…Родители старались держать себя в руках, прощаясь с сыновьями и дочерьми, — но эмоции нет-нет да и вырывались наружу… В такие моменты я вспоминал, как когда-то сам был одним из тех, кто впервые шел в курсантском строю, оставляя родителей.

И потом было сложно привыкнуть к тому, что мама не будит тебя утром, папа не спрашивает за завтраком, когда мы поедем на рыбалку, брат не жалуется родителям, что я занял компьютер… Но пришло время взрослеть — этот поворотный момент наступает в жизни каждого, и стоит принять его с достоинством.

Первый день в Военной академии для новоиспеченных курсантов оказался весьма насыщенным. Они успели, простившись с родственниками и друзьями, сходить в баню, получить снаряжение и обмундирование, подогнать его под себя, пройти несколько инструктажей и ряд показных занятий, попробовать армейскую еду… А свободное время курсанты провели, конечно же, в телефонных разговорах с близкими людьми.

Выходя из казармы, я расслышал фразу одного из курсантов — она надолго врезалась мне в память: «Мама, я дома…».

Старший лейтенант Артур Григорян, «Ваяр», фото автора