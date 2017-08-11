Полуфинальная эстафета: аплодисменты по заслугам

«Эстафета» — самый эффектный этап международного конкурса «Танковый биатлон». Суть его состоит в том, что каждый экипаж проезжает четыре круга трассы — три со стрельбой и один скоростной — и поражает 24 мишени: «танки», «вертолеты», «противотанковое орудие» и «РПГ». В среднем преодоление маршрута всеми тремя экипажами (их время суммируется) занимает от полутора до двух часов. По результатам полуфинальной эстафеты, в которой участвуют 12 команд, лишь четыре из них выходят в финал.

Одновременно старт и проезд макета колейного моста… Когда горнист подал сигнал, танки дружно ринулись в учебный бой за право выхода в финал. И самое первое препятствие боевые машины преодолевают почти одновременно. Это очень красиво смотрится со стороны, болельщики буквально срывают голоса, пытаясь поддержать экипажи своих стран. Вряд ли, конечно, танкисты слышат эти крики под слоем брони, и все же такая моральная поддержка для них сейчас важна.

Болельщики и зрители за несколько лет уже усвоили истину: белорусские танкисты — очень меткие стрелки. Оттого и каждый выход на линию огня боевой машины с нашим флагом, закрепленным на ящике ЗИП, сопровождается громкими овациями болельщиков. Справедливости ради замечу: ликуют не только белорусы — каждый на трибунах хочет испытать истинное удовольствие от безупречной стрельбы нашего танка.

И земляки не подвели — 20 мишеней из 24 эстафетных были безупречно поражены. С ювелирной точностью: если это был «танк», отверстие от снаряда обязательно приходилось в центр, а «вертолеты» и «гранатометы» поражались с первой очереди!

Сразу после стрельбы первое препятствие — брод. Сложность в том, что тут сразу после скоростного участка установлен коридор с ограничительными столбами. Разогнавшись до 70 километров в час — именно такой показатель фиксируют спидометры наших танков во время заездов, механику-водителю нужно продемонстрировать все свое мастерство — снизить скорость, почти в дрифте (управляемом заносе) заехать в тот коридор и через пару секунд окунуться в мутную воду брода. Как сказал на сей счет судья-информатор, «прыжки в воду — русская народная забава». На танках, ага!..

После четырех кругов в полуфинальной эстафете происходит замена экипажа. Для этого боевая машина останавливается на рубеже смены, экипаж из нее буквально выпрыгивает — и, придерживая береты руками, несется к своим товарищам, чтобы передать им условную эстафетную палочку. Расстояние от танка до рубежа — 100 метров. Полевые арбитры говорят, что танкисты преодолевают эту дистанцию всего за 12–13 секунд. На отлично, в общем!

Экипаж, который томится под открытым солнцем полигона в ожидании товарищей, дружно снимает береты, каждый крестится (как по команде)… Нервы — как стальная струна — натянуты.

Трибуны поддерживают танкистов. И взрываются аплодисментами, когда из патрубка танка появляется черный дым.

…И вот наш танк синего цвета появляется на горизонте. Еще буквально полминуты — и разноцветные файеры на финише радостно заискрят, салютуя преодолевшей трассу боевой машине. Причем финишировавшей с отрывом от наступающих на пятки коллег из Казахстана больше чем на круг. В переводе на время это почти 10 минут. Наверстать их для оппонентов — нереально!

После финиша гвардии капитан Дмитрий Артёмочкин вылез из башни — и победно взмахнул кулаком, будто одолел в поединке самого сильного боксера!

Судья дает команду на возвращение танка в полевой парк. И тут началось невероятное: гвардейцы вытянулись будто на параде, и каждый приложил руку к шлемофону, отдавая воинское приветствие судейской коллегии. До слез!..

За минуту до этого накал страстей достиг апогея и на вышке, где работают судьи конкурса и представители команд. Действиями наших экипажей руководит главный тренер команды подполковник Владимир Гребенчук. По его лбу стекают капли пота — будто офицер и сам находится сейчас внутри боевой машины. Переживает!.. И не выпускает из рук телефон. И бинокль. В азарте, не выбирая выражений, может попросить журналистов убраться с горизонта.

Ну а как только информационное табло показало итоговое время заезда наших экипажей, лицо Владимира Ивановича озарилось улыбкой. Появились морщинки-лучики в углах глаз… Тренер доволен своими подопечными!

— Товарищ генерал, разрешите закурить и к команде? — бессильным полушепотом, как после марафона, произнес в завершение заезда офицер Гребенчук…

P.S. Наши танкисты преодолели трассу эстафеты за 1 час 39 минут 48 секунд, что на 7 минут больше, чем у россиян, и на 10 минут меньше, чем у танкистов из Казахстана. Именно это обеспечило белорусской сборной уверенный выход в финал, который состоится завтра в 17.00 по московскому времени на полигоне Алабино. В финале за звание лучшего поборются представители четырех стран — России, Беларуси, Китая и Казахстана.