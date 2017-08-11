Помогли сдружиться, назвали лучших

На полигоне Кольцово близ Новосибирска состоялась торжественная церемония закрытия международного конкурса «Отличники войсковой разведки». В ней приняли участие начальник разведки — заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск по разведке генерал-майор Виктор Марусин и другие представители руководящего состава Вооруженных сил Российской Федерации, заместитель полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе, губернатор Новосибирской области, мэр города Новосибирска, Герой Российской Федерации Александр Карелин и другие.

Во время церемонии закрытия губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий поздравил представителей команд-участниц с достойным результатом:

— Важно, что такой престижный конкурс проходит на новосибирской земле уже в третий раз. Уверен, что дни проведения конкурса сплотили вас, помогли найти новых друзей. Международное сотрудничество такого уровня очень ценно.

Помимо команд-победителей, организаторы конкурса наградили отдельных разведчиков, которые стали лучшими в рамках своей специальности. В том числе военнослужащих из нашей команды.

За образцовые показатели при вождении боевой машины пехоты БМП‑2 губернатор Новосибирской области наградил часами механика-водителя рядового Илью Абраменко. Ценный подарок был вручен лучшему на конкурсе разведчику-санитару старшему сержанту контрактной службы Андрею Ш.

По результатам конкурса места распределились следующим образом. Первое место — у команды Российской Федерации, серебро завоевали представители Китайской Народной Республики, замкнула триаду призеров команда Республики Узбекистан. Наши войсковые разведчики в упорной борьбе заняли четвертое место.

Майор Вадим Опарин, «Ваяр»

Новосибирск — Минск