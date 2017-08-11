В субботу, 12 августа, состоится прямая телефонная линия с заместителем министра внутренних дел – командующим внутренними войсками генерал-майором Юрием Хаджимуратовичем Караевым.

Вопросы о перспективах развития внутренних войск, специфике выполняемых ими служебно-боевых задач, порядке призыва на срочную службу и службу по контракту, об обучении на факультете внутренних войск учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь», а также проблемные вопросы, возникающие во время службы, можно задать с 09.00 до 12.00 по телефонам: (8 017) 223-84-28, 223-76-64.