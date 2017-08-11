«Спина ноет, руки сводит… Непростой это труд!»

Пронзительная, бескрайняя, звенящая лазурь августовского неба. Тихо и невесомо плывут белоснежные хлопья облаков. А под ними волнуются, перекатываются по холмам золотыми волнами хлебородные поля, окаймленные зеленью лесов. Разноцветные коробочки комбайнов бороздят их, точно корабли. Они медленно проглатывают, вбирают в свою ненасытную утробу колышущиеся нивы, оставляя после себя пустошь, похожую на оскудевший после отлива берег. Уборочная страда в самом разгаре. Идет, пожалуй, самая мирная битва. Битва за урожай. И в ней белорусская армия, как всегда, находится на передовых позициях, внося свою посильную лепту в великое народное дело.

Помогать народному хозяйству в уборке урожая стало для белорусских военных доброй традицией. Труд на земле долог и труден. Семь потов сойдет, пока вырастишь урожай. Собрать же его необходимо в максимально сжатые сроки. Каждый день на счету. Замешкаешься — и дожди да ветра прибьют налитые колосья к земле. Полягут хлеба — быть беде. Сгниют ни за грош. Каждый день на счету у хлебороба. И помощь армии для него важна и ценна.

На одном из крупнейших птицеводческих предприятий страны — племптицезаводе «Белорусский», что находится в Заславле, помощь Вооруженных Сил всегда принимают с большой благодарностью. Военные водители уже не первый год занимаются перевозкой собранного урожая с полей в хранилища.

В наши дни, помимо птицеводства, большое внимание уделяется и животноводству, и производству комбикормов, выращиванию зерновых и технических культур: рапса, пшеницы, ячменя, тритикале. Последняя, признаюсь, для меня стала открытием. Оказалось, что эта относительно новая, выведенная селекционным способом культура — гибрид пшеницы и ржи — широко используется для производства комбикормов.

Потому в округе обильно колосятся злаками поля. Поля те занимают 7,5 тысячи гектаров. И каждые умелые да работящие руки во время уборки здесь на счету. Каждый боец трудового фронта на вес золота.

— Помощь Вооруженных Сил нашему хозяйству трудно переоценить, — поделился со мной заместитель директора племптицезавода «Белорусский» Пётр Носиков. — Вывоз 70 % урожая этого года с полей на сушильный комплекс предприятия осуществляют машины военного ведомства, за рулем которых сидят военнослужащие контрактной службы и гражданские специалисты Вооруженных Сил. Помимо этого, они вывезли в места хранения и 90 % тюков соломы. Работы у нас круглый год много. Но в эту жаркую пору ее становится на порядок больше. Оттого такие помощники для нас особенно ценны. Исполнительные, дисциплинированные, прекрасно организованные. Золотые работники, прямо скажу!

После услышанного захотелось познакомиться с этими чудо-работниками поближе. Узнать из первых уст об их трудовых буднях в этих мирных, залитых солнцем полях.

***

Помощь хозяйству осуществляет сводный взвод, созданный на базе 30‑й отдельной железнодорожной бригады. Трудовую вахту в нем несут представители нескольких частей и соединений белорусской армии: 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра, Военной академии, 65‑й автомобильной бригады, 127‑й гвардейской бригады связи, 336‑й реактивной артиллерийской бригады.

Глядя, как слаженно они действуют, как спорится в их руках дело, даже не верится, что совсем недавно личный состав взвода служил и работал в разных, разбросанных по стране гарнизонах.

Старшим одной из команд, входящих в сводный взвод, является майор Николай Соловьёв — старший инженер производственной части 30 ождбр:

— Здесь мы занимаемся транспортировкой грузов. Дело это для нас привычное. Только за последнюю неделю перевезли около 1.973 тонн рапса, пшеницы, ячменя и соломы.

Признаюсь, это первая уборка урожая в моей жизни. До этого я никогда не сталкивался с такими задачами. Я городской житель. Вырос в Могилеве. О деревенской жизни ничего толком не знал. Первое, что меня впечатлило, — это размах и масштаб. Поля кажутся бескрайними. Работы много. И мы стараемся выполнять ее на совесть. А как можно иначе?! Мы понимаем ответственность за выполнение поставленной нам задачи.

Младший сержант контрактной службы Денис Гуринович, командир автомобильного отделения 174 ождб:

— После срочной службы я решил связать свою жизнь с армией. Размеренный уклад воинского коллектива пришелся мне по душе. Стабильность, порядок. Трудно сформулировать, почему именно остался. Просто почувствовал, что это моя стихия.

Уборка урожая для меня дело не новое. До армии я окончил сельскохозяйственный лицей в Слуцке по специальности «тракторист-водитель». Во время учебной практики мне приходилось и жать, и солому тюковать, и поле вспахивать. Поэтому работа на земле мне знакома и привычна. Хотя труд этот непростой. Грузы возим с утра до позднего вечера. По-другому здесь нельзя.

Старшина контрактной службы Александр Гончаренко, заместитель командира автомобильного взвода 30 ождбр:

— В детстве во время школьных каникул я часто работал на зернохранилище в соседнем колхозе. Знаю цену этому хлебу не понаслышке. Пыль стояла стеной. А ты большой лопатой, ростом с тебя, зерно к транспортеру подбрасываешь. Спина ноет, руки сводит. Солнце жарит. Дышать нечем. Пот струйками стекает. А зерна меньше не становится… Непростой это труд! Очень непростой!

В этой командировке я в основном развожу тюки соломы по фермам, где их складывают в скирды. Приятно, что нашу помощь здесь ценят. Разместили в удобной гостинице. Кормят вкусно. Что еще военному человеку в поле надо?! Когда еда хороша да кровать удобная, горячая вода в душе постоянно, то и работать веселее.

Ефрейтор контрактной службы Виктор Ляхов, водитель 336 реабр:

— Родом я из Осиповичей. До армии окончил Бобруйский государственный машиностроительный колледж по специальности «автослесарь». Когда срочная служба близилась к завершению, подписал контракт. Армейская жизнь мне нравится. Особенно люблю выезжать на учения. Я служу в дивизионе, на вооружении которого находится самая современная реактивная система залпового огня «Полонез».

Эта командировка для нас тоже своего рода учение. Правда, условия проживания комфортнее. Но задачи не менее ответственные и значимые. Коллектив у нас здесь сложился замечательный, всегда друг другу помогаем, подсказываем.

Лариса Кучерова, «Ваяр», фото Ирины Малиновской