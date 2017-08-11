На подмосковном полигоне Алабино состоялась торжественная церемония закрытия международного конкурса «Полевая кухня»

В нем, напомним, участвовало шесть команд, представлявших Азербайджан, Беларусь, Израиль, Монголию, Россию и Сербию. Наши повара в упорной борьбе заняли второе место!

После выноса Государственного флага Российской Федерации и флага Вооруженных сил России с приветственной речью к участникам конкурса обратился заместитель министра обороны Российской Федерации Герой России генерал армии Дмитрий Булгаков.

— Судейская коллегия и болельщики увидели высокий уровень подготовки поваров и пекарей, умелое приготовление разнообразных и полноценных блюд в полевых условиях, умение действовать самостоятельно и в составе команды, — отметил Дмитрий Витальевич. — Участники конкурса и гости обменялись опытом приготовления национальных блюд. Как известно, условно накормить личный состав невозможно ни в мирное, ни в военное время. Великий русский полководец Александр Суворов говорил: «Хорошо поел — в бою преуспел!».

Затем состоялась церемония награждения участников конкурса. Каждый повар и пекарь получил из рук генерала армии Дмитрия Булгакова сертификат на ценные подарки, соответствующие тематике конкурса: мультиварки, тостеры, наборы посуды. Призеры конкурса, кроме того, были награждены грамотами, медалями и кубками.

После этого слово было предоставлено судье от Вооруженных Сил Республики Беларусь полковнику Александру Филиповичу.

— Это, наверное, самый мирный конкурс «Армейских международных игр — 2017», — отметил в выступлении Александр Николаевич. — И главный результат, которого мы добились в ходе него, — дружба. Команды познакомились друг с другом, узнали секреты национальной кухни стран-участниц и попробовали эти блюда. Мы обменялись опытом приготовления блюд как в стационарных, так и в полевых условиях. Сборная команда Вооруженных Сил Республики Беларусь впервые принимает участие в этом конкурсе. Но я очень надеюсь на скорую встречу на таких же соревнованиях, команда белорусских Вооруженных Сил будет рада принять участие в этом конкурсе в следующий раз!

К слову, не исключено, что «Полевая кухня» может расширить географию мест своего проведения. О готовности провести этот конкурс у себя в стране сообщила в своей речи судья от Государства Израиль майор Эдри Яфит.

— Теперь, когда мы приняли участие в этом конкурсе в России, хотим провести соревнования по кулинарному мастерству в нашей стране, — подчеркнула она. — И я приглашаю всех вас принять в них участие.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора и Алексея Иванова (ТРК «Звезда»)

Алабино — Минск