Домой – с медалями!

Военные медики из Беларуси стали призерами конкурса «Военно-медицинская эстафета»

В ходе этого международного конкурса военным медикам из Республики Беларусь, Исламской Республики Иран, Республики Зимбабве, Республики Казахстан и России предстояло продемонстрировать своим коллегам в Санкт-Петербурге свои физические возможности и боевые навыки при преодолении полосы препятствий.

На втором этапе национальные команды состязались в розыске, транспортировке и оказании медпомощи условно раненым в условиях боевых действий, которые имитировались на специальном учебно-тактическом поле. Помимо этого, предстояло эвакуировать «тяжело пострадавшего» из условно подбитой боевой машины. А заключительным состязанием в рамках финала конкурса «Военно-медицинская эстафета» стал этап вождения боевой техники в сложных условиях местности.

В упорной борьбе наши военные медики заняли призовые места на пьедестале почета — третье (мужская команда) и второе (женская). В результате в общем рейтинге белорусская дружина закрепилась на третьем месте — второе и первое соответственно завоевали команды из Казахстана и России. На церемонии награждения все участники конкурса получили из рук главного судьи медали, грамоты и ценные подарки.