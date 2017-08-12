Конкурс «Верный друг» назвал лауреатов

В подмосковном Дмитрове завершился международный конкурс «Верный друг», который уже второй год подряд проводится в рамках Армейских международных игр на базе 470‑го учебного центра служебного собаководства Вооруженных сил Российской Федерации. Первое место завоевала команда кинологов из России, второе разделили между собой специалисты кинологической службы из Беларуси и Казахстана, третье место досталось команде из Узбекистана.

Торжественная церемония и награждение кинологов были организованы на стадионе учебного центра. Перед награждением чемпионов, призеров и участников состязаний кубками, медалями и ценными подарками главный судья конкурса начальник управления службы войск и безопасности воинской службы Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Владимир Головачёв обратился к ним с приветственным словом:

— Благодаря проведенному мероприятию уровень подготовки команд-участниц по сравнению с прошлым годом существенно возрос, повысился и престиж военной службы. Все военнослужащие в ходе конкурса безупречно выполнили все упражнения, продемонстрировали свое мастерство, умение действовать с четвероногими друзьями слаженно и четко. Также они показали свои максимальные результаты, получили самые яркие впечатления — и сегодня могут пожать друг другу руки и порадоваться успехам. И пусть проведение такого рода соревнований станет хорошей традицией в развитии служебного собаководства в России и за рубежом. Желаю вам здоровья и благополучия!

После выступления главного судьи состоялась церемония награждения. Наши кинологи получили из рук генерал-майора Владимира Головачёва, помимо грамоты и медалей, плазменные телевизоры, спортивные костюмы, сумки и комплекты сувенирной продукции с символикой «АрМИ‑2017». Не остались без подарков и верные друзья — четвероногие участники конкурса: служебным собакам достались контейнеры для сухого корма и сухой корм премиум-класса, а также приспособления для дрессировки и игрушки.

Уже сегодня белорусские кинологи со своими питомцами отправятся домой военным бортом. После нескольких дней отдыха они приступят к плановым занятиям.

Поздравляем их с серебром!..

Капитан Александр Иванов, «Ваяр»