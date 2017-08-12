«Мы идём в ногу со временем»

Традиционно во второе воскресенье августа в нашей стране отмечается День строителя. Военные строители выполняют одну из важнейших задач тылового обеспечения — обустройство и расквартирование войск, создание надлежащих условий для проведения боевой подготовки, обеспечение жильем семей военнослужащих. В канун профессионального праздника наш корреспондент побеседовал с заместителем начальника тыла Вооруженных Сил по строительству и расквартированию войск Министерства обороны полковником Сергеем Шишовым.

— Сергей Михайлович, какие же задачи выполняют ныне военнослужащие и специалисты строительно-эксплуатационных органов Вооруженных Сил?

— Строительный комплекс — это целая система. Он состоит из ГУ «Главное управление строительства и эксплуатации Вооруженных Сил», республиканского унитарного предприятия «Институт Военпроект», управления жилищного обеспечения Вооруженных Сил. Главному управлению строительства и эксплуатации Вооруженных Сил подчиняются четыре эксплуатационных управления, основными функциями которых являются организация проведения ремонтов в воинских частях, подготовка объектов к отопительному сезону и его проведение. Также в подчинении главного управления два лесохозяйственных учреждения, задачами которых являются уход за лесом, находящимся на землях Министерства обороны, обеспечение воинских частей пиломатериалами и дровами. Ему подчиняется и открытое акционерное общество «УНР КЭУ»: его задачи — проведение ремонтов на объектах воинских частей.

Еще одна из подчиненных организаций — управление капитального строительства, задача которого — строительство объектов. К примеру, назову один из недавно сданных в эксплуатацию — Дворец спорта «Уручье». Сейчас строится спортивно-стрелковый комплекс имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко, который планируется ввести в эксплуатацию к концу следующего года. Заканчивается также строительство военного городка в Островце…

Задачами республиканского унитарного предприятия «Институт Военпроект» являются изготовление проектно-сметной документации (ПСД) по объектам, подлежащим капитальному ремонту, модернизации, реконструкции, строительство новых объектов в интересах воинских частей и осуществление их авторского надзора в последующем.

Главной задачей управления жилищного обеспечения является обеспечение жильем семей военнослужащих. Летом нынешнего года более 280 семей военнослужащих улучшили свои жилищные условия с государственной поддержкой, построив квартиры в составе жилищно-строительных потребительских кооперативов «Победитель‑2009» в городе Минске и «УланСтрой» в деревне Боровляны Минского района.

Выполнение этой актуальной для Министерства обороны задачи осуществляется в тесном взаимодействии с местными органами исполнительной и распорядительной власти. Непосредственное участие в разрешении непростых вопросов строительства домов и благо­устройства их территории приняли Минский областной и районный исполнительные комитеты, унитарные предприятия «УКС Запад» и «УКС Минобл­исполкома».

Сегодня развитие строительной отрасли нашей страны характеризуется значительной активизацией строительства во всех областях. Военнослужащие и гражданский персонал строительно-эксплуатационных органов успешно решают задачи в рамках выполнения мероприятий Государственной инвестиционной программы, Государственной программы обустройства военных городков. Проводятся реконструкции и переоснащение медицинских и спортивных объектов, зданий и сооружений казарменно-жилищного фонда Министерства обороны, осуществляется строительство как служебных, так и жилых домов для военнослужащих.

Все эти организации, и не только они, являются одним большим организмом, отвечающим за строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов недвижимости Министерства обороны. Не остаются без их участия и дальнейшая организация технической эксплуатации коммунальных объектов и инженерных сетей, вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов Министерства обороны, реализация задач в области энергосбережения, управление лесами, предоставленными для нужд военного ведомства.

— И каковы результаты работы строительного комплекса на сегодняшний день?

— За последние годы мы смогли обеспечить своевременный ввод ряда значимых для Вооруженных Сил объектов. Так, ежегодно подлежит ремонту от 300 до 400 объектов. Из них порядка 20 процентов являются переходящими на второй год — это происходит потому, что капитальный ремонт нельзя сделать за год. Есть еще такое понятие, как срок строительства. Он может составлять и 20 месяцев — в зависимости от объекта. К примеру, срок строительства спортивно-стрелкового комплекса имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко — 19 месяцев.

— Время и, соответственно, прогресс не стоят на месте. Какие новшества используются при реконструкции и строительстве?

— Мы идем в ногу со временем. При строительстве все проекты проходят экспертизу. Проверяется, чтобы были предусмотрены все новшества, в том числе энергосберегающие. К примеру, узлы отопления, освещения и вентиляции старого образца меняются на современные, энергосберегающие.

При проведении текущих ремонтов, которые сейчас в основном производятся в воинских частях, применяются новые строительные материалы, меняют светильники — в том числе на светодиодные.

Естественно, в связи с новшествами необходимо совершенствовать и профессиональные навыки личного состава. Наши специалисты проходят переквалификацию и обучение в вузах — в основном это Белорусский национальный технический университет.

Кроме того, в настоящее время на объектах военных городков планово проводятся работы по подготовке к осенне-зимнему периоду, созданию запасов топлива. При этом основные усилия направлены на выполнение ремонтно-строительных и профилактических работ в котельных, на тепловых сетях, водопроводных и канализационных насосных станциях, а также внутренних инженерных сетях зданий. Казарменно-жилищный фонд, коммунальные сооружения и инженерные сети военных городков будут и в этом году подготовлены к эксплуатации в осенне-зимний период в полном объеме и в установленные сроки.

— За последнее время заметно обновляются и реконструируются воинские части. Как определяется, объекты какой воинской части будут отремонтированы в следующий раз?

— У нас есть утвержденные министром обороны планы, в соответствии с которыми мы проводим ремонты в воинских частях. В них объекты разделяются на категории, требующие капитального или текущего ремонта. Включаются они в эти планы по итогам осеннего осмотра.

Также есть государственные программы — к примеру, программа благоустройства военных городков. Существует она уже вторую пятилетку, и ее планируется продлить. В нее на сегодняшний день входит полный ремонт объектов четырех воинских частей: 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады, 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады, 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра и Военной академии Республики Беларусь.

— Что планируется сделать в ближайшее время?

— У нас спланировано завершить в текущем году ремонты объектов согласно утвержденным государственным программам и планам. На эти цели выделено более 72.000.000 рублей. На 30 июля текущего года было освоено более половины этих средств.

В следующем году планируется завершить модернизацию хирургического корпуса 432‑го Главного военного клинического медицинского центра Вооруженных Сил, других объектов согласно планам и государственным программам. А также закончить строительство жилого дома для военнослужащих в Островце. Дом на 84 квартиры уже построен, еще один — на 40 квартир — планируем сдать к концу марта следующего года.

— Что вы хотите пожелать в канун праздника военным строителям?

— В этот день хочется поздравить ветеранов военного строительства, трудовые коллективы главного управления строительства и эксплуатации Вооруженных Сил, эксплуатационных управлений Вооруженных Сил, управления капитального строительства, республиканского унитарного предприятия «Институт Военпроект», открытого акционерного общества «УНР КЭУ» и управления жилищного обеспечения Вооруженных Сил с Днем строителя. Пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, счастья и дальнейших успехов на благо нашей Родины — Республики Беларусь.

Наша справка

История строительно-эксплуатационных организаций Вооруженных Сил Республики Беларусь началась в 1918 году: 28 ноября, согласно приказу Реввоенсовета Республики, было сформировано строительное отделение в штате инженерно-строительной части Минского военного округа. В том же году при создании хозяйственного комитета Рабоче-Крестьянской Красной Армии в нем выделили структурное подразделение, отвечающее за организацию квартирного довольствия.

Военно-строительные и квартирно-эксплуатационные части внесли неоценимый вклад в укрепление боевой мощи Краснознаменного Белорусского военного округа, а впоследствии и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Опыт военных строителей, проектировщиков и эксплуатационников сохраняется и приумножается и в ходе современного строительства объектов для нужд Министерства обороны. Высокая активность специалистов, новые технологии и оборудование в сочетании с преемственностью традиций и опыта ветеранов военного строительства служат прочной основой для динамичного развития военно-строительной отрасли страны.

Беседовал Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора и из архива агентства