Объявление

62‑й центральный узел связи (Министерства обороны) приглашает принять участие в переговорах 18 августа 2017 года по выбору поставщика окон и двери ПВХ для проведения текущего ремонта в казарме, в том числе столовой инв. № 37/19 в военном городке № 37 (н. п. Напалки Смолевичского района).

Участникам переговоров необходимо получить документацию по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д.1 — не позднее 17.00 15 августа 2017 года.

Контактные телефоны: старший лейтенант Лепилин Станислав Олегович — (8 029) 202‑46‑07, тел./факс (8 017) 297‑15‑08.