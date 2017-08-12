От всей души поздравляем ветеранов военного строительства и проектирования, работников эксплуатационных организаций Вооруженных Сил с профессиональным праздником — Днем строителя!

Военные созидатели создали огромный материально-технический потенциал, построили военные городки, тысячи зданий, объектов и сооружений различного назначения. Созданная материально-техническая база обустройства Вооруженных Сил и ее эффективная эксплуатация в современных условиях позволяют успешно решать задачи боевой готовности войск.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благополучия, успехов в повседневных делах и при выполнении намеченных планов!

Командование ГУ «Главное управление строительства и эксплуатации Вооруженных Сил Республики Беларусь», совет общественного объединения ветеранов войны и военного строительства