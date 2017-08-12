Памятный знак военным журналистам установят в Кличеве

Памятный знак журналистам Могилевщины, самоотверженно трудившимся в годы Великой Отечественной войны, планируют установить в Кличеве. Инициативу областного отделения Белорусского союза журналистов поддержали коллективы изданий региона и исполнительная власть.

Место установки скульптурной композиции выбрано неслучайно. Усакинские леса в Кличевском районе в годы войны были центром партизанского движения Могилевщины. Именно здесь издавались кличевский «Голас партызана», печатные органы Осиповичского, Кировского, Бобруйского райкомов партии, областная газета «За Радзіму». Она выходила с марта 1943 года и была мощным идейным оружием, сплотившим вокруг себя большой отряд партизанских журналистов.

Памятный знак в Кличеве станет первой крупной скульптурной композицией, которая увековечит подвиг журналистов‑фронтовиков региона. До этого на территории области были установлены две небольшие мемориальные доски, посвященные мастерам пера. К разработке идеи представители БСЖ подошли скрупулезно. Были найдены исторические документы, листовки и факты. Они помогли в создании эскизов композиции могилевскому отделению Союза художников Беларуси. Наиболее информативным, ярким и творческим стал проект скульптора Александра Минькова.

Открытие памятного знака состоится во время областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2017», который пройдет в Кличеве в сентябре.

БЕЛТА