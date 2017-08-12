Совершенствуя управленческие навыки

На базе 227‑го общевойскового полигона прошла двусторонняя командно-штабная военная игра с 19‑й и 120‑й отдельными гвардейскими механизированными бригадами. В мероприятии, которое проводилось под руководством командующего войсками Северо-Западного оперативного командования генерал-майора Александра Вольфовича, приняли участие должностные лица СЗОК, управлений 19 и 120 омбр.

Двусторонняя командно-штабная военная игра (ДКШВИ) была организована в рамках заключительного этапа подготовки войск СЗОК к совместному стратегическому учению вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017».

Как отметил начальник штаба руководства ДКШВИ начальник штаба — первый заместитель командующего войсками СЗОК генерал-майор Валерий Гнилозуб, подобное мероприятие в войсках командования проводилось впервые. По замыслу игры, бригады действовали друг против друга, что позволило должностным лицам детально изучить вероятный характер действий «противника».

Участники ДКШВИ отработали вопросы, связанные с различными способами применения подчиненных сил и средств при выполнении задач по предназначению, с учетом новых подходов к формам и способам применения войск на основе анализа военных конфликтов последних лет. Для этого была создана насыщенная быстроменяющаяся обстановка. Успех в решении обучаемыми тех или иных задач напрямую зависел от принятия ими нестандартных решений с учетом особенностей заданной социально-политической и информационной обстановки, на фоне которой приходилось действовать войскам.

За ходом ДКШВИ наблюдал министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков.

— Глава военного ведомства высоко оценил уровень навыков и умений должностных лиц 19 и 120 омбр по управлению подчиненными силами и средствами, — отметил генерал-майор Валерий Гнилозуб. — От себя же хочу сказать, что к данному мероприятию оперативной подготовки все участники ДКШВИ подошли добросовестно. Должностные лица, входившие в состав руководства и посреднического аппарата, создали насыщенную учебную оперативную обстановку, в условиях которой обучаемым приходилось принимать решения и доказывать их обоснованность, подтверждать их соответствующими расчетами, используя программно-информационный комплекс.

В ходе ДКШВИ успешно отработаны на практике вопросы, максимально приближенные к тематике ССУ «Запад‑2017». Это позволяет говорить о том, что войска СЗОК подходят к главному мероприятию учебного года во всеоружии.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр»