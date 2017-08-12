Завтра, 13 августа, исполняется 40 лет с того дня, когда поженились мои родители. При этом в загсе им вписали в свидетельство о заключении брака другую дату — 12 августа. Мол, число 13 — нехорошее.
Но мои папа (Евгений Владимирович) и мама (Ирина Ивановна) сумели, несмотря на все суеверия и приметы, подарить друг другу интересную жизнь. И продолжают разукрашивать совместные дни и годы.
С праздником вас, мои родные и любимые! Здоровья вам, солнечных дней, гармонии в душе!
Рубиновая свадьба
Подумать только — 40 лет уж вместе.
И память их уносит к тем годам,
Когда он снился будущей невесте,
Когда она ему сказала: «Да».
Когда ждала из армии два года,
Потом «скиталась» — за военным вслед,
Делила боль, даря свою заботу…
Подумать только: вместе 40 лет!
А он на службе пропадал до ночи,
Сил не жалел, чтоб было все у нас.
Семья для папы значит много очень.
Он силы не жалеет и сейчас…
И все бывало — плач, обиды, песни,
Эмоции и крики из души.
Но так, возможно, даже интересней,
В такой семье, скажу, нескучно жить.
…Спасибо вам — за жизнь, любовь, поддержку,
За то, что с вами горе — не беда,
И — пусть порою чувства вперемешку —
За то, что быстро миритесь всегда.
Я вас люблю. И снова призываю
Беречь друг друга в жизни непростой.
Ну и, конечно, искренне желаю
Дожить до вашей свадьбы золотой!
Подполковник Андрей Бокза, «Ваяр»