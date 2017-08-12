Завтра, 13 августа, исполняется 40 лет с того дня, когда поженились мои родители. При этом в загсе им вписали в свидетельство о заключении брака другую дату — 12 августа. Мол, число 13 — нехорошее.

Но мои папа (Евгений Владимирович) и мама (Ирина Ивановна) сумели, несмотря на все суеверия и приметы, подарить друг другу интересную жизнь. И продолжают разукрашивать совместные дни и годы.

С праздником вас, мои родные и любимые! Здоровья вам, солнечных дней, гармонии в душе!

Рубиновая свадьба

Подумать только — 40 лет уж вместе.

И память их уносит к тем годам,

Когда он снился будущей невесте,

Когда она ему сказала: «Да».

Когда ждала из армии два года,

Потом «скиталась» — за военным вслед,

Делила боль, даря свою заботу…

Подумать только: вместе 40 лет!

А он на службе пропадал до ночи,

Сил не жалел, чтоб было все у нас.

Семья для папы значит много очень.

Он силы не жалеет и сейчас…

И все бывало — плач, обиды, песни,

Эмоции и крики из души.

Но так, возможно, даже интересней,

В такой семье, скажу, нескучно жить.

…Спасибо вам — за жизнь, любовь, поддержку,

За то, что с вами горе — не беда,

И — пусть порою чувства вперемешку —

За то, что быстро миритесь всегда.

Я вас люблю. И снова призываю

Беречь друг друга в жизни непростой.

Ну и, конечно, искренне желаю

Дожить до вашей свадьбы золотой!

Подполковник Андрей Бокза, «Ваяр»