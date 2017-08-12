Высшая оценка за руководство экипажами

Лучший тренер танкобиатлонных команд — подполковник Владимир Гребенчук

На подмосковном полигоне Алабино состоялась торжественная церемония награждения по итогам первого этапа («Индивидуальная гонка») международного конкурса «Танковый биатлон».

Главный тренер команды танкистов из Беларуси подполковник Владимир Гребенчук получил из рук вице-президента Международной общественной организации «Федерация танкового биатлона» Александра Куликова ценный подарок — сувенирную плакетку с символикой Армейских международных игр — за грамотное и умелое руководство экипажами в ходе заездов.

— Это не моя награда — она результат общего труда, — считает Владимир Иванович. — Поэтому этот подарок украсит не мой личный кабинет, а витрину в коридоре главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь, где оборудована выставка всех наших достижений в различных конкурсах и учениях.

…Перед награждением главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Олег Салюков поблагодарил всех участников конкурса за незабываемое зрелище, а болельщиков — за горячую поддержку любимых команд.

— Впереди у нас самый ответственный этап соревнований — «Эстафета», где у каждого экипажа есть шанс сделать работу над ошибками и сполна проявить себя с профессиональной стороны, — отметил генерал-полковник Олег Салюков. — Тем более что у каждой команды есть весь необходимый потенциал для достижения победы в финале.

Напомним: уже сегодня в 17.00 по московскому времени начнется финальный заезд танковых экипажей. Помимо белорусской (наши экипажи выступят на танке зеленого цвета), в нем примут участие команды из России, Китая и Казахстана. Прямая трансляция будет организована на портале Министерства обороны Республики Беларусь в разделе «Армейские международные игры — 2017».

Удачи нашим танкистам в финале, болеем за них!