Борисовские инженеры: на фундаменте традиций

Недавно очередную годовщину со дня образования воинской части отметил коллектив 7‑го Торуньского орденов Александра Невского и Красной Звезды инженерного полка Северо-Западного оперативного командования.

…Недалеко от КПП этой части на постаменте расположился БАТ‑2. Признаться, глядя на эту мощную машину, захотелось сравнить ее с крупным носорогом или с чем-то иным — очень крепким, сильным, надежным…

— Этот памятник как нельзя лучше отражает деятельность нашей воинской части и, конечно же, ее характер, — улыбается при рукопожатии заместитель командира 7 ип по идеологической работе подполковник Юрий Головчиц. — Я прохожу службу здесь недавно, но уже успел проникнуться спецификой работы полка.

В беседе Юрий Николаевич рассказал и о том, что здесь постоянно проводятся мероприятия патриотической направленности, налажено активное взаимодействие со многими общественными организациями Борисова.

— Мы стараемся уделять как можно больше времени проведению уроков мужества, организации экскурсий в воинскую часть и по местам боевой славы, — добавил офицер. — Очень важно воспитывать детей в правильном, патриотическом русле.

…После торжественного мероприятия, прошедшего в клубе воинской части, я побеседовал с командиром полка подполковником Андреем Василенко.

— В настоящее время личный состав сосредоточен на подготовке к совместному стратегическому учению вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017», — отметил командир полка. — Наши военнослужащие занимаются подготовкой района ССУ в фортификационном отношении: оборудованием позиций и рубежей, пунктов управления для руководства учения. Большая работа проделана и при разминировании и очистке местности от взрывоопасных предметов. Только в Докшицком районе наши специалисты за одну неделю обнаружили и обезвредили около восьмисот взрывоопасных предметов.

Андрей Николаевич рассказал также о том, что в этом году в интересах 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады понтонерами полка был возведен 52‑метровый низководный мост через реку Улу. Инженеры обеспечили переправу механизированной колонны 19 омбр вблизи деревни Жарнейка.

— Отдельно стоит отметить, что в течение последних двух недель водолазы полка обеспечивали проведение занятий по обучению преодолению водных преград танковыми и мотострелковыми подразделениями военнослужащих 19‑й и 120‑й отдельных гвардейских механизированных бригад. Помимо этого, на базе нашей части в ходе стажировок проходят обучение курсанты военно-технического факультета в Белорусском национальном техническом университете, студенты военной кафедры вуза.

…И это далеко не весь перечень выполняемых полком задач. Хочется пожелать военнослужащим успехов в службе, крепкого здоровья им и их семьям.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора