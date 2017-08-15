На военном аэродроме в/ч 06752 состоялась торжественная встреча команд военных инженеров Вооруженных Сил Республики Беларусь, которые успешно выступили в конкурсах «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула», проходивших в Тюмени (Российская Федерация) в рамках Армейских международных игр. Напомню: наши специалисты оформили серебряный дубль за три тысячи километров от родного дома, уступив в упорной борьбе лишь хозяевам состязаний — командам российских армейцев.

Профессионалов инженерного дела под звуки военного оркестра встречали хлебом-солью сослуживцы, родные и близкие. Девушка в национальном белорусском костюме преподнесла каравай главе нашей делегации старшему офицеру штаба управления инженерных войск Генерального штаба Вооруженных Сил подполковнику Сергею Демчишину.

С приветственным словом к участникам Армейских международных игр обратился командир 2 ибр полковник Виктор Вырвинский:

— Военные инженеры Беларуси участвовали сразу в двух серьезных конкурсах на Армейских международных играх и достойно представили на них Вооруженные Силы нашей страны. Уверен, что уроки, которые вы получили в ходе соревнований, позитивно скажутся и на качестве боевой подготовки. Вдвойне приятно отметить, что почти половина состава команд военных инженеров — военнослужащие 2‑й инженерной бригады. Благодарю за службу!

Вскоре виновники торжества оказались в объятиях родных и сослуживцев… А затем поделились впечатлениями от участия в Армейских международных играх.

Старший техник инженерно-позиционной роты инженерно-технического батальона 7‑го инженерного полка прапорщик Олег Дроздов не только стал на «АрМИ‑2017» серебряным призером. Экипаж путепрокладчика БАТ‑2, которым он умело руководил, был признан лучшим по итогам конкурса «Инженерная формула».

— Очень понравился высочайший уровень организации соревнований. Можно сказать, что выступили мы успешно. Я был уверен в своем экипаже путепрокладчика БАТ‑2 — и он не подвел. Серебро — достойный результат, — поделился эмоциями Олег.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора