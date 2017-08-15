Ефрейтор контрактной службы Анна Ковалевская, победитель международного конкурса «Воин Содружества» среди военнослужащих-женщин: «Каждый из нас выкладывался по максимуму!»

Как уже сообщала наша газета, в Минске с 29 июля по 5 августа в рамках «Армейских международных игр — 2017» проходил международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Содружества». В нашей стране такое состязание проводилось уже второй раз.

В течение недели лучшие из лучших состязались не только в меткости, силе, ловкости и выносливости — они продемонстрировали знания по военной истории, а также блеснули своими сценическими талантами. В упорной борьбе наша команда завоевала первое место.

Большой вклад в общую победную копилку внесла ефрейтор контрактной службы Анна Ковалевская, став абсолютным лидером в ходе этих состязаний. В четырех из пяти конкурсов девушка занимала первые места и лишь на заключительном этапе — в конкурсе «Сударыня» — разделила второе место с представительницей Армении. Впечатлениями о конкурсе Анна поделилась с нашим корреспондентом.

— Поздравляю вас с яркой победой. Довольны результатом?

— Спасибо! Конечно, я очень рада, хотя всегда можно что-то улучшить. До этого я уже трижды участвовала в конкурсе «Воин Содружества». В личном зачете занимала третье и второе места. И вот долгожданное первое!.. Не зря так много тренировались. Каждый из нас выкладывался по максимуму, все старались показать лучший результат.

Хочу сказать всем большое спасибо за поддержку. Это очень помогало на всех этапах конкурса.

— Почему решили связать судьбу с армией?

— В силах специальных операций Вооруженных Сил я служу уже четыре года и мне очень нравится. Можно сказать, это мечта детства. Я родилась и выросла в Витебске. С детства привыкла к тельняшкам и голубым беретам. И вот решила: а почему бы не попробовать самой? Кстати, моя сестра тоже служит в силах специальных операций.

— Как проходила подготовка к конкурсу?

— Готовились долго, в течение нескольких месяцев. Мы прошли отбор — сначала в силах специальных операций, а затем и в Вооруженных Силах в целом.

Да, этот конкурс был мне уже хорошо знаком, но каждый элемент тренировали до автоматизма — стрельба, разборка и сборка оружия, надевание ОЗК… Соперники все очень сильные, борьба шла за каждую секунду.

Интересен был конкурс «Эрудит» на знание военной истории. В период подготовки к нему изучили огромное количество литературы и в библиотеке, и в Интернете, благодаря чему я узнала много нового и интересного о нашей истории, об истории Великой Отечественной войны. Объем был очень большой, поэтому приходилось готовиться и по выходным дням…

— Вы так ярко выступили, не оставив соперницам никаких шансов. До армии занимались спортом?

— Занималась легкой атлетикой, но не профессионально. Каких-то особых достижений в этом плане у меня нет.

— Какой конкурс для вас оказался самым сложным?

— Все этапы были по-своему сложные и интересные. В конкурсе «Снайпер» нужно было поразить из автомата Калашникова три мишени на удалении 100 метров из положений лежа, стоя и с колена. У каждого из нас было по пять патронов для стрельбы из каждого положения. Чтобы не потерять навык в стрельбе, нужно постоянно тренироваться.

На всех этапах нормативы были очень жесткими. Со спортивной точки зрения самым сложным был конкурс «Атлет». В его программу для девушек входили бег на 100 метров, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, метание гранаты на дальность и бег на дистанцию 1.300 метров — время старта для него формировалось с учетом штрафных баллов. Я не очень хорошо метаю гранату, да и в беге на 100 метров набрала несколько штрафных секунд, поэтому стартовала с задержкой, заключительную дистанцию бежала вторым номером, но в конце прибавила — и вырвалась вперед.

Во многом определяющим стал этап «Профессионал». Здесь можно было заработать максимальное количество баллов. Предстояло преодолеть специализированную полосу препятствий в бронежилете с автоматом, выполняя по ходу движения нормативы по боевой подготовке. Общее время также складывалось с учетом штрафных и бонусных секунд, полученных при преодолении препятствий и выполнении нормативов. Нужно было бежать в бронежилете, метать ножи, гранаты…

— Одной из основных целей конкурса является развитие и укрепление дружественных связей между военнослужащими вооруженных сил государств — участников СНГ. Как вы считаете, эта цель достигнута?

— Да, атмосфера была очень дружественной. Конечно, каждый участник стремился победить, но со всеми ребятами общение было очень позитивное. С некоторыми участниками я была знакома и раньше — со времени прошлых конкурсов, со многими познакомились здесь и успели подружиться. Надеюсь, будем поддерживать общение и в дальнейшем.

По словам участников из других стран, все остались довольны организацией состязаний. В перерывах между ними мы побывали в историко-культурном комплексе «Линия Сталина», мемориальном комплексе «Хатынь», Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, Национальной библиотеке. Гости смогли поближе ознакомиться с нашей культурой и историей, традициями нашего народа.

Беседовал майор Дмитрий Лобашов, «Ваяр», фото автора и Владимира Блинова