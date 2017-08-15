На днях в Новосибирске (Российская Федерация) завершился международный конкурс «Отличники войсковой разведки», который проводился в рамках «АрМИ‑2017».

На протяжении трех недель лучшие разведчики из Армении, Беларуси, Зимбабве, Казахстана, Китая, России и Узбекистана соревновались в ловкости, силе и выносливости. Конкурс состоял из пяти этапов, которые включали в себя десантирование разведывательных отделений, совершение ими десятикилометрового марш-броска, стрельбу из штатного оружия, выполнения различных разведывательных задач и многое другое. Одним из самых зрелищных стал третий этап конкурса — преодоление комплекса препятствий «Тропа разведчика», в ходе него наши бойцы смогли продемонстрировать не только силу и выносливость, но и умение работать в команде. Кроме того, на последнем этапе команды преодолевали водную преграду с последующим совершением марш-броска и боевой стрельбой.

Майор Вадим Опарин, «Ваяр», фото автора