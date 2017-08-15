Поздней ночью самолет с «армийцами» на борту прибыл из Китая на аэродром Мачулищи. Наши военнослужащие — участники международных конкурсов «Чистое небо» и «Безопасная среда» — привезли домой массу впечатлений, новых знаний и бесценного опыта, которые, как подтвердил руководитель одной из отечественных команд полковник Сергей Перепелица, в последующем будут применены в подготовке военнослужащих.

Ну а самый главный «груз», добытый участниками АрМИ, — конечно же, завоеванные в тяжелой конкурентной борьбе призовые места. От этого зависела честь не только команды — и честь нашей страны.

Белорусские воины справились со столь ответственной задачей. Участники конкурса «Безопасная среда» оказались на третьей ступени пьедестала почета, а в ходе конкурса «Чистое небо» команда наша удостоилась высокого второго места!

В настоящее время военнослужащие вернулись к исполнению служебных обязанностей.

Капитан Евгений Довгаль, «Ваяр», фото автора