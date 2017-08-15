Накрыл мишени огненный вал

Граната с громким хлопком вылетела из гранатомета АГС‑17. Спустя пару секунд послышался звук взрыва.

— Молодец, есть попадание! Теперь давай туда же всю ленту, — подбодрил солдата старший руководитель на учебном месте.

Боец не стал мешкать.

Горячие гильзы залетали под лафет АГС, образуя настоящий металлический ковер. А вдали начался настоящий ад.

За несколько секунд более двадцати снарядов накрыли мишени огненным одеялом…

Так начался мой день с мотострелками из 40‑го отдельного гвардейского механизированного батальона 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады на полигоне Чепелево. Что для меня в диковинку (к примеру, та же стрельба из гранатометов), для гвардейцев — обычные будни.

За время службы бойцы успевают породниться с огневыми рубежами, как и со своим оружием. А как же иначе? Соединение прославленное, выполняет самые серьезные задачи. Без тщательной подготовки здесь никак! Вот и стреляют солдаты (а вместе с ними и офицеры) из всех видов оружия — днем и ночью, в любую пору года.

* * *

Прибыв на место загодя, я насладился редкой тишиной полигонной страды. Выстрелы еще не нарушали царящее здесь умиротворение.

Тем временем мотострелковая рота, выстроившись словно под линеечку, слушала указания командира. Гвардии старший лейтенант Николай Шабан, поверьте, уже опытный офицер — и многому может научить.

Занятие он решил начать, руководствуясь старым армейским принципом «Делай, как я».

…Первыми выстроившись на исходном рубеже, офицеры-гвардейцы ждали сигнала. Прозвучала сирена — и тройка сорвалась с места. Заняв позиции, глазами искала далекие мишени. Медленно, справа налево, от себя вглубь.

Есть, поднялись… Тотчас прозвучал автоматный гром, и к целям унеслись пули. Условного неприятеля уничтожили практически сразу.

Теперь пора подниматься и идти в атаку. Перебежками стрелки двигаются вперед. И когда в поле зрения показались новые «враги», снова загремели АК‑74, им вторил лязг затворов. Ноздри щекотал терпкий аромат пороховых газов, даже издали слышался характерный звук попаданий в тело мишени…

Стрельба окончена. Офицеры возвращаются на исходные рубежи.

— Попали? — улыбаясь, спрашивает ротный.

— Сам знаешь, что все посбивали! — отвечает в тон один из командиров взводов.

Все это время солдаты, среди которых немало еще совсем недавно принявших Военную присягу, внимательно наблюдали за своеобразным мастер-классом.

— Ребята, запомните: если что-то не получается, нужно проявить терпение и упорство, — объясняет гвардии старший лейтенант Николай Шабан. — Через полгода будете стрелять не хуже. Мы вас всему научим. А сейчас очередная пара — 10 метров вперед, к бою!..

Бойцы сорвались с места, стараясь до мелочей повторить «офицерский заход».

А я тем временем услышал чуть поодаль калибр покрупнее — это снайперы выполняли упражнение контрольных стрельб из 7,62‑мм снайперской винтовки Драгунова.

* * *

Хотя СВД — оружие эффективное, не раз проверенное в боях, и несложное с виду, но все же и оно требует умелого с собой обращения. Поэтому слонимские гвардейцы постоянно тренируются. Вот и сейчас очередная пара снайперов заняла позиции и высматривала мишени в оптические прицелы.

— Дышите ровно, старайтесь, чтобы выстрел произошел между ударами сердца. И на курок жмите плавно, — еще раз инструктирует бойцов гвардии старший лейтенант Иван Павлов.

Звучит первый выстрел, спустя мгновение начавшему стрельбу вторит товарищ. Обе мишени исчезли из поля зрения… Впрочем, еще пара «противников» поднялась чуть дальше.

— Пользуйтесь прицельной сеткой, чтобы правильно определить расстояние, и учитывайте направление ветра, — продолжает подсказывать офицер.

Выстрел — и снова в цель!.. Снайперы на то и лучшие стрелки, чтобы не мазать.

Пока гвардейцы поражали мишени из стрелкового оружия, в учебный бой успел вступить главный калибр — гранатометы АГС‑17 и РПГ‑7В. Понять, что за зверь добавил сейчас нот в грозную мелодию боя, не составляет труда. Шум от выстрелов и попаданий гранат разносится на несколько километров.

Я уже было направился туда — и тут меня остановил оклик одного из гвардейцев:

— Подождите! Если вы идете к гранотометчикам, возьмите мои беруши. Там без них никак.

А на огневых рубежах уже заканчивали выверку бойцы с РПГ. Буквально через пару минут начнет стрельбу очередная смена. Парни волнуются, этот выстрел будет для них первым. Ну а офицеры и сержанты — уже опытные военнослужащие. На вопрос «Сколько гранат пустили по целям прежде?» точно ответить не берутся. Просто улыбаются и говорят:

— После первой сотни считать перестали…

Старый добрый РПГ‑7 В. Правда, хотя возраст у этого оружия и почтенный, от этого гранатомет не стал менее эффективен и к врагам безжалостен. Броню прошивает без проблем — грозное оружие в руках бойца.

Парень на огневом рубеже до этого еще не стрелял, но держит гранатомет крепко, нет ни дрожи, ни суеты. Прицеливается не спеша, затем кричит:

— Выстрел!

А спустя секунду нажимает на спуск.

Звук выстрела сильно бьет по берушам. Я не успел и моргнуть, а на стальной туше мишени (в роли которой выступал настоящий танк) начался огненный танец.

— Молодец! С первого раза!.. — похвалил подчиненного командир. — Осталось еще три гранаты, повторишь результат — отпущу в увольнение.

Что же, еще три попадания — и эта задача решаема. Что совсем скоро было доказано делом.

Оказалось, что того парня зовут Женя, служит он недавно.

— Не жалею, что попал в эту бригаду и батальон, — рассказал гвардии рядовой Евгений Хвойницкий. — Постоянно занимаемся боевой подготовкой на полигонах… Вот уже прошло несколько месяцев, а я даже и не заметил. Сейчас впервые из гранатомета выстрелил, причем сразу четыре гранаты. Настоящая мощь! Выброс адреналина — сумасшедший, а впереди еще и ночные стрельбы… Такого «на гражданке» не прочувствуешь.

Покидая полигон, я снова взглянул на далекие мишени: и этим не суждено долго простоять. Шум стрельбы, запах пороха, полигонная страда — ратная жизнь гвардейца хотя и непроста, зато по-настоящему интересна!

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото автора