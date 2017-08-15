В субботу на полигоне Алабино состоялась торжественная церемония закрытия «Армейских международных игр — 2017». Напомним: в этом году АрМИ стартовали 29 июля на территории пяти стран: России, Казахстана, Беларуси, Азербайджана и Китая. Свои команды для участия в играх заявили 28 государств, еще семь стран направили на них представителей в качестве наблюдателей.

В общекомандном зачете сборная Вооруженных Сил Республики Беларусь заняла четвертое место среди 28 стран-участниц.

После закрытия игр команды-участницы от наших Вооруженных Сил возвратились домой.

— Всего проводилось 28 конкурсов, наши Вооруженные Силы участвовали в 13 из них — и 11 раз поднимались на пьедестал почета, — отметил начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Андрей Некрашевич. — Наши команды достойно боролись с представителями сильнейших армий мира — Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Индии, Ирана, которые значительно превосходят по численности Вооруженные Силы Беларуси. При этом наша страна завоевала одно первое место, в семи конкурсах мы стали вторыми и в двух были третьими. Вы только вдумайтесь, какая это была упорная и конкурентная борьба!.. Наши команды достойно представили страну и ее Вооруженные Силы. Весь мир теперь знает и ценит мощь нашей армии. Это заслуживает всеобщего поощрения — спасибо нашим командам!

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора