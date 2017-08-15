В числе сильнейших

В субботу из подмосковного Дмитрова вернулись белорусские кинологи, которые, напомним, по итогам финального этапа международного конкурса «Верный друг» стали первыми, а в общекомандном зачете — вторыми. Встречал кинологов на аэродроме начальник управления службы войск Вооруженных Сил полковник Владислав Будик.

Он обратился к участникам конкурса с поздравительной речью и вручил военнослужащим срочной службы нагрудные знаки «Отличник Вооруженных Сил Республики Беларусь», а офицерам и прапорщикам — юбилейную медаль «15 лет Генеральному штабу Вооруженных Сил Республики Беларусь». Также каждый участник «Армейских международных игр — 2017» получил из рук начальника управления службы войск групповую фотографию с финального этапа, когда наши кинологи стали первыми, с символичной надписью «С победой!».

— Наша команда выступила достойно, мы заняли второе итоговое место, — подчеркнул в беседе руководитель белорусской команды начальник кинологического центра подполковник Андрей Бордуков. — В ходе нашего выступления был собран серьезный материал, который будет проанализирован, и в дальнейшем будут подготовлены рекомендации для подготовки команды к участию в конкурсе в следующем году. И, кстати, совсем скоро мы приступим к тренировкам — в будущем мы рассчитываем улучшить результат!

Капитан Александр Иванов, «Ваяр»