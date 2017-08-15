Военные СМИ  всегда на высоте!

По результатам «АрМИ‑2017» главный судья «Армейских международных игр — 2017» генерал-майор Дмитрий Горбатенко высоко оценил работу корреспондентов военного информационного агентства «Ваяр».

В связи с этим в день закрытия в пресс-центре игр Дмитрий Вилорович вручил нашему корреспонденту диплом и памятную медаль за активное и плодотворное участие в информационном сопровождении «АрМИ‑2017».

Напомним: наши корреспонденты освещали конкурсы, проходящие в рамках «АрМИ‑2017», на пяти полигонах — России, Китая, Беларуси. Всего с 20 июля по 12 августа военкорами «Ваяра» было опубликовано более ста материалов и фоторепортажей в «Белорусской военной газете. Во славу Родины» и на официальном портале Министерства обороны Республики Беларусь.

Сбор и обработка информации проводились в кратчайшие сроки и уже на следующий день после мероприятия наши читатели получали возможность насладиться чтением захватывающих репортажей на страницах газеты. Кроме того, ежедневно вечером, накануне выхода печатной версии газеты, участники игр могли увидеть распечатанный вариант газетных полос прямо в местах проживания. И это тоже наша заслуга!

Соб. инф.