XXV чемпионат по пожарно-спасательному спорту

С 14 по 17 августа на базе ГУО «Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь» проводится юбилейный, 25‑й финал лично-командного чемпионата Вооруженных Сил по пожарно-спасательному спорту среди служб и подразделений противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ.

Основными целями чемпионата являются демонстрация достижений в выполнении профессиональных упражнений с пожарно-техническими вооружением и техникой; развитие физической подготовки и пропаганды пожарно-спасательного спорта, воинского обучения и воспитания военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил; оценка состояния спортивной работы в подразделениях противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ; выявление сильнейших в Вооруженных Силах спортсменов и сборных команд среди служб и подразделений противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ.

В финале примут участие сборные команды Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, автомобильного управления, управления горючего и смазочных материалов, управления ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны, управлений инженерных войск, радиационной, химической, биологической защиты и экологии Генерального штаба Вооруженных Сил, Северо-Западного оперативного командования, 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов.