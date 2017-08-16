Беларусь – в пятёрке сильнейших по итогам Армейских международных игр

Вот и завершилось самое ожидаемое и эффектное военное событие в жизни 28 государств с разных континентов — «Армейские международные игры — 2017». Они проходили на протяжении двух недель на 21 полигоне на территории пяти стран. В «АрМИ‑2017» участвовало 150 команд (для сравнения: в прошлом году было 128 команд от 20 государств). Увеличилось и количество проводимых конкурсов — их в этом году было 28: 17 прошли в России, еще 11 конкурсов организовали на территории других государств, в том числе международный конкурс «Воин Содружества», участников которого принимала столица Беларуси. Наши Вооруженные Силы были представлены в 13 конкурсах. В одиннадцати из них наши военнослужащие поднимались на пьедестал почета, во время закрытия одного — звучал Государственный гимн Республики Беларусь в честь победителей. Мы соревновались на равных, а порой демонстрировали даже лучший результат, чем сильнейшие команды России, Китая, Казахстана, Ирана…

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