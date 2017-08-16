Информация о наличии жилых помещений коммерческого использования государственного жилищного фонда, предоставляемых военнослужащим Вооружённых Сил

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений», Приказа министра обороны Республики Беларусь от 01.10.2012 № 1000 «Об утверждении правовых актов в сфере жилищного обеспечения военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил» (далее — Приказ № 1000) управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил информирует о наличии свободных жилых помещений коммерческого использования.
|№
п/п
|Адрес жилого
помещения
|Характеристика жилого
помещения
|Срок подачи
заявления
|Примечание
|Этаж
|Количество комнат
|Общая площадь
|1
|Осиповичский район,
аг. Лапичи, ул. Армейская, д. 3, кв. 20
|1
|31,3
|по 24.08.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в аг. Лапичи, в порядке очередности
|2
|г. Слоним, пер. Водопроводный, д. 1, кв. 9
|2
|1
|34,6
|по 24.08.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Слониме, в порядке очередности
|3
|г. Старые Дороги, ул. Армейская, д. 1, кв. 64
|1
|1
|36,9
|по 24.08.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Старые Дороги, в порядке очередности
|4
|г. Бобруйск, ул. Минская,
д. 47, кв. 58
|5
|2
|44,5
|по 24.08.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Бобруйске, в порядке очередности
|5
|г. Слуцк, ул. Чехова, д. 49, кв. 30
|8
|2
|49,5
|по 23.08.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Слуцке, в порядке очередности
|6
|г. Слуцк, ул. Чехова, д. 49, кв. 67
|8
|2
|50,0
|по 23.08.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Слуцке, в порядке очередности
|7
|Молодечненский район, Хожовский с/с, д. 21, на территории военного городка № 216 «Холхлово», кв. № 5
|2
|41,7
|по 28.08.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в аг. Холхлово, в порядке очередности
|8
|г. Минск, ул. Основателей, д. 13, кв. 29
|5
|1
|37,4
|по 28.08.2017
|первоочередное право для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Минске, при отсутствии желающих – для военнослужащих, в порядке очередности по 2011 г.
|9
|г. Барановичи, ул. Комарова, д. 17, кв. 50
|4
|1
|41,9
|по 28.08.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Барановичи, в порядке очередности по 2015 г.
|10
|г. Могилев, пр-т. Дмитрова, д. 62, корп. 1, кв. 15
|3
|62,1
|по 18.08.2017
|в рамках аб.4 п.77 Указа 563, для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Могилеве, в порядке очередности
Данные квартиры предоставляются военнослужащим, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту прохождения военной службы, в порядке, установленном в главе 3 Инструкции об организации работы по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставлению жилых помещений государственного жилищного фонда в Вооруженных Силах, утвержденной Приказом № 1000.
Военнослужащий, желающий получить жилое помещение коммерческого использования, обращается к уполномоченному должностному лицу с заявлением о предоставлении такого жилого помещения для дальнейшего направления заявления в управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил (220056, г. Минск, ул. Рогачевская, д. 20, время работы с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, с понедельника по пятницу,
тел. (8 017) 266-06-86) не позднее срока, указанного в таблице.