Информация о наличии жилых помещений коммерческого использования государственного жилищного фонда, предоставляемых военнослужащим Вооружённых Сил

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений», Приказа министра обороны Республики Беларусь от 01.10.2012 № 1000 «Об утверждении правовых актов в сфере жилищного обеспечения военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил» (далее — Приказ № 1000) управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил информирует о наличии свободных жилых помещений коммерческого использования.

№

п/п Адрес жилого

помещения Характеристика жилого

помещения Срок подачи

заявления Примечание Этаж Количество комнат Общая площадь 1 Осиповичский район,

аг. Лапичи, ул. Армейская, д. 3, кв. 20 1 31,3 по 24.08.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в аг. Лапичи, в порядке очередности 2 г. Слоним, пер. Водопроводный, д. 1, кв. 9 2 1 34,6 по 24.08.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Слониме, в порядке очередности 3 г. Старые Дороги, ул. Армейская, д. 1, кв. 64 1 1 36,9 по 24.08.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Старые Дороги, в порядке очередности 4 г. Бобруйск, ул. Минская,

д. 47, кв. 58 5 2 44,5 по 24.08.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Бобруйске, в порядке очередности 5 г. Слуцк, ул. Чехова, д. 49, кв. 30 8 2 49,5 по 23.08.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Слуцке, в порядке очередности 6 г. Слуцк, ул. Чехова, д. 49, кв. 67 8 2 50,0 по 23.08.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Слуцке, в порядке очередности 7 Молодечненский район, Хожовский с/с, д. 21, на территории военного городка № 216 «Холхлово», кв. № 5 2 41,7 по 28.08.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в аг. Холхлово, в порядке очередности 8 г. Минск, ул. Основателей, д. 13, кв. 29 5 1 37,4 по 28.08.2017 первоочередное право для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Минске, при отсутствии желающих – для военнослужащих, в порядке очередности по 2011 г. 9 г. Барановичи, ул. Комарова, д. 17, кв. 50 4 1 41,9 по 28.08.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Барановичи, в порядке очередности по 2015 г. 10 г. Могилев, пр-т. Дмитрова, д. 62, корп. 1, кв. 15 3 62,1 по 18.08.2017 в рамках аб.4 п.77 Указа 563, для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Могилеве, в порядке очередности

Данные квартиры предоставляются военнослужащим, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту прохождения военной службы, в порядке, установленном в главе 3 Инструкции об организации работы по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставлению жилых помещений государственного жилищного фонда в Вооруженных Силах, утвержденной Приказом № 1000.

Военнослужащий, желающий получить жилое помещение коммерческого использования, обращается к уполномоченному должностному лицу с заявлением о предоставлении такого жилого помещения для дальнейшего направления заявления в управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил (220056, г. Минск, ул. Рогачевская, д. 20, время работы с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, с понедельника по пятницу,

тел. (8 017) 266-06-86) не позднее срока, указанного в таблице.