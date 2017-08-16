Извещение об открытом аукционе по продаже объектов государственной собственности (г. Витебск, 04.09.2017)

Организатор: фонд «Витебскоблимущество», г. Витебск, ул. «Правды», 38, тел.: (8 0212) 47-60-96, 48-87-04, сайты www.gki.gov.by, www.fondgosim.vitebsk.by, e‑mail: votfondgi@tut.by, e‑mail: gosim.aukcion@vitebsk.by.

Продавец: по лотам № 2, 5 — государственное учреждение «Борисовское эксплуатационное управление Вооруженных Сил», тел.: (8 01777) 4-57-55, (8 02132) 3-15-14.

Условия предоставления земельного участка по лоту № 2: в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка, но не позднее трех месяцев со дня принятия решения о его предоставлении в установленном порядке обратиться за государственной регистрацией земельного участка, права, ограничения (обременения) права на него в Лепельский филиал республиканского унитарного предприятия «Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»; получение победителем аукциона в установленном порядке разрешения райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и разработку строительного проекта на строительство (реконструкцию) объекта в срок, не превышающий двух лет; осуществление строительства (реконструкции) объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией.

№ лота Наименование предмета аукциона Характеристика предмета аукциона Начальная цена предмета аукциона Сумма задатка 2 Неиспользуемое здание, расположенное по адресу: Витебская область, Лепельский район, Горский с/с, д. Заслоново, 10б Характеристика недвижимости: капитальное строение с инвентарным номером 230/С-11349 (здание административно-хозяйственное – штаб ДУ) – одноэтажное сборно-щитовое, общей площадью 518,8 кв. м, фундамент бутовый, перекрытие деревянное, крыша шиферная, 1989 г. постройки. Земельный участок: с кадастровым номером 222700000001000619 для содержания и обслуживания здания штаба ДУ (инв. № 2/604а) площадью 0,0948 га, сроком аренды на 50 лет (земельный участок для размещения объектов административного назначения). Ограничение в использовании земельного участка в связи с его нахождением в водоохранной зоне вне прибрежной полосы реки Улла. Возможное использование для размещения административно-производственного объекта. 101.152,08 20.230,00 Начальные цены продажи недвижимого имущества понижены на 20 % 5 Неиспользуемое здание, расположенное по адресу: Витебская область, Лепельский район, Горский с/с, д. Заслоново, 10а Характеристика недвижимости: капитальное строение с инвентарным номером 230/С-11346 (здание специализированное коммунального хозяйства – котельная) с подвалом, тремя дымовыми трубами – одноэтажное кирпичное, общей площадью 760,4 кв. м, фундамент – ж/б блоки, перекрытие – ж/б плита ребристая, крыша – рулонные кровельные материалы, 1979 г. постройки. Земельный участок: с кадастровым номером 222700000001000618 для содержания и обслуживания здания котельной (инв. № 2/519) площадью 0,4004 га, сроком аренды на 50 лет (земельный участок для размещения объектов коммунального хозяйства 1 16 17). Ограничение в использовании земельного участка в связи с его нахождением в водоохранной зоне вне прибережной полосы реки Улла. Возможное использование для размещения административно-производственного объекта. 162.593,11 32.518,00 Начальная цена продажи недвижимого имущества понижена на 50 %

Аукцион состоится 4 сентября 2017 г. в 15 часов в здании фонда «Витебскоблимущество» по адресу: г. Витебск, ул. «Правды», 38.

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, иностранные юридические лица, иные иностранные организации, иностранные индивидуальные предприниматели, граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства, а также консолидированные участники — два и более субъекта малого предпринимательства — индивидуальные предприниматели и (или) микроорганизации.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица также — документ, подтверждающий его полномочия.

Консолидированный участник к заявлению на участие в аукционе прилагает следующие документы: копию договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого договора; документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков), с отметкой банка; копии документов, подтверждающих государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и (или) микроорганизаций, заключивших договор о совместном участии в аукционе; сведения о средней численности работников микроорганизаций, заверенные подписью руководителя и печатью. При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные индивидуальными предпринимателями (с нотариальным удостоверением) и (или) микроорганизациями, заключившими договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица дополнительно предъявляется доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, либо документ, подтверждающий полномочия руководителя.

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, последний день приема документов — 31.08.2017 до 16.00 по адресу: г. Витебск, ул. «Правды», 38, каб. 302. Заключительная регистрация участников — 04.09.2017 с 14.00 до 15.00. К участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие заключительную регистрацию.

Сумма задатка перечисляется до подачи заявления на участие в аукционе на расчетный счет BY30AKBB36429030014022000000 в ф‑ле № 200 Витебское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21200, получатель — фонд «Витебскоблимущество», УНП 300002495. Комиссионное вознаграждение банками не взимается.

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов, находящихся в государственной собственности, без продажи права заключения договора аренды земельного участка, необходимого для обслуживания отчуждаемого имущества, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Победитель аукциона — участник, предложивший наибольшую цену. Аукцион признается несостоявшимся, если заявление на участие подано менее чем двумя участниками, предмет аукциона не может быть продан по начальной цене.

Победителю аукциона (претенденту на покупку) может быть предоставлена в установленном законодательством порядке рассрочка оплаты недвижимого имущества.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до даты его проведения.

Участник, ставший победителем аукциона (претендентом на покупку), после окончания аукциона обязан: подписать протокол аукциона; не позднее 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола аукциона возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, расходы, связанные с формированием земельного участка и изменением земельного участка в результате такого формирования, с государственной регистрацией в отношении этого участка; не позднее 12 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола аукциона заключить договор купли-продажи недвижимости и договор аренды земельного участка.

Информация о предыдущих аукционах опубликована в газете «Рэспублiка»: по лотам № 2–6 — от 23.06.2017, по лоту № 6 — от 01.02.2017.

Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с объектами продажи.