Служит такой парень

Служба в 250‑м отдельном батальоне охраны и обслуживания управления Западного оперативного командования всегда была нелегким и ответственным делом. К военно­служащим этой воинской части предъявляются самые высокие требования.

Одним из лучших военно­служащих срочной военной службы батальона является старший стрелок роты охраны ефрейтор Дмитрий Рыгосик.

— Я горжусь тем, что прохожу службу в нашем дружном воинском коллективе, — рассказал Дмитрий. — Ежедневно мы выполняем ответственные задачи по охране и обеспечению штаба Западного оперативного командования, соблюдению строгого пропускного режима.

Ефрейтор Дмитрий Рыгосик прослужил в армии пока восемь месяцев. Но за этот небольшой срок благодаря старанию, добросовестности и ответственности парень успел завоевать авторитет у сослуживцев.

— Ефрейтор Дмитрий Рыгосик — исполнительный и дисциплинированный военнослужащий, надежная опора командиров. Если ему поставлена задача, можно не сомневаться, что она будет выполнена качественно и в установленный срок, — отметил заместитель командира 250 обоо по идеологической работе майор Михаил Трепашко.

Дмитрий родился в агрогородке Старый Дворец Берестовицкого района. До призыва в армию он окончил Гродненский государственный политехнический колледж по специальности «строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и транспортных объектов». Около полутора лет трудился в дорожно-эксплуатационном управлении № 52 республиканского унитарного предприятия «Гродноавтодор». В составе своей роты ефрейтор Рыгосик принимал участие в мероприятиях комплексной проверки боеготовности войск, выполнял ответственные задачи на Обуз-Лесновском и Гожском полигонах, где бдительно нес службу на боевом посту по охране полевого пункта управления. А еще Дмитрий отличный спортсмен и один из лучших огневиков.

— В армии мне нравится. Здесь я нашел надежных друзей, возмужал и многому научился, — заключил ефрейтор Дмитрий Рыгосик.

Новых достижений и успехов тебе, Дмитрий! И спасибо за службу!

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора