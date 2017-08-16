Соединяя берега

Сельчане благодарят Вооруженные Силы за помощь

По-настоящему горячими выдались последние дни минувшей недели для военнослужащих 188‑й гвардейской и 557‑й инженерных бригад. В жару, когда столбик термометра превысил отметку 30 градусов, они оказывали помощь работникам сельского хозяйства — наводили наплавной мост через реку Припять неподалеку от города Турова, в Житковичском районе Гомельской области.

…Ежегодно по ту сторону Припяти с площади в 600 гектаров отделением «Вересница» ОАО «Туровщина» заготавливается более 4.000 тонн сенажа (подспорье огромное). А вот вывезти его не так просто. Встает вопрос о доставке будущего корма с пойменных заливных лугов в хозяйства района — и возникает серьезная проблема… Да, связывающая берега реки переправа есть, но она находится в семидесяти километрах.

Вот управлением отделения «Вересница» и было принято решение обратиться за помощью в Министерство обороны Республики Беларусь.

Получив задачу по оказанию помощи, военнослужащие 188 ибр совершили 380‑километровый марш из Могилева в район Турова, а инженеры 557 ибр 400‑километровый из Гродно.

— За рекой Припять расположены наши угодья — около 600 гектаров поймы, — пояснил управляющий отделением «Вересница» ОАО «Туровщина» Иван Ярошевич. — Конечно, можно добраться туда окружными путями, но это порядка 70 километров только в одну сторону. С вашей же помощью теперь — всего два километра. Заготовленный сенаж благодаря наведенному военнослужащими мосту обойдется нам дешевле минимум в четыре раза. Ведь у нас основные расходы — это горючее… С целью экономии средств, мы решили обратиться за помощью в Министерство обороны, и нам не отказали, за что хочется сказать большое спасибо.

Как позже дополнил Иван Ярошевич, благодаря военнослужащим мостовая переправа не только облегчила труд работников сельского хозяйства, но и позволила сберечь огромные средства. Через час после того, как инженеры в погонах приступили к работе, первая гражданская машина уже смогла проехать на противоположный берег. С учетом сегодняшней стоимости топлива экономия просто колоссальная! Маршрут перевозки корма стал короче в 35 раз.

Всего на воде армейские специалисты выгрузили пятнадцать звеньев — и собрали мост протяженностью более 90 метров.

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Стоит отметить: для наших инженеров наведение мостовой переправы как для помощи сельхозпредприятиям, так и во время учений — одинаково хорошая практика.

Несмотря на то что торопиться во время наведения этой переправы через Припять необходимости не было, военнослужащие выполнили все операции строго по графику и с учетом временных показателей.

А задачи перед понтонерами, без сомнения, стояли непростые. Ведь им предстояло навести переправу в незнакомом месте, да еще и после длительного марша. Сложности добавляла и устоявшаяся жара. В тот решающий день от палящего солнца было тяжело не только людям, но и технике.

— Мы оборудовали мостовую переправу грузоподъемностью 60 тонн, — рассказал командир понтонно-мостового батальона гвардии подполковник Михаил Тупальский. — Мост навели в целях оказания помощи народному хозяйству. Небольшие сложности возникли из-за берегов при оборудовании съездов и выездов, но мы и с ними справились. Стоит отметить, что среди находящихся здесь военнослужащих есть и недавно пополнившие наши ряды. Подобные мероприятия — не только хорошая практика, но и обмен опытом между уже бывалыми военнослужащими и новым пополнением. Одно дело выполнять нормативы в пункте постоянной дислокации, и совсем иное — реальные задачи в новом районе. Могу гордиться подчиненными: каждый работал на максимуме возможностей, что позволило с честью выдержать ратный экзамен. Даже те военнослужащие, которые пополнили подразделение весной, показали себя настоящими профессионалами. Мы продемонстрировали высокий уровень готовности к выполнению задач по предназначению. Особенно приятно, что еще и помогли гражданскому населению, в очередной раз доказав: на армию всегда можно положиться.

Своими ощущениями после наведения первой в службе понтонно-мостовой переправы поделился старший водитель-понтонер гвардии ефрейтор Денис Кузнецов:

— По команде я выгружаю звено на воду, затем помогаю основным расчетам удерживать ленту моста и стыковать звенья. На самом деле служить в инженерных войсках очень интересно. Это мой первый реальный опыт наведения переправы, до этого были теоретические и практические занятия на приказарменной учебно-материальной базе. Здесь же реальные условия…

Стыкуя звенья одно за другим, военнослужащие истекали потом. Очутиться в воде, чтобы помочь товарищам и в то же время хоть немного охладиться, было для них только в радость.

…Основная часть военнослужащих после наведения переправы убыла в пункт постоянной дислокации. Ну а для обслуживания моста или разведения при необходимости для прохождения судов на Припяти остался расчет из семи военнослужащих. Один из них — командир понтонного взвода 188 ибр гвардии старший лейтенант Сергей Восарев.

— Из-за погоды то и дело меняется уровень воды, — рассказал офицер-гвардеец. — При проведении инженерной разведки данной водной преграды мы подсчитали, сколько необходимо звеньев. Сегодня поставили пятнадцать — их хватает с запасом. Сами готовились к данному мероприятию очень серьезно, технику готовили, понимая: дорога предстоит нелегкая. То, чем мы здесь занимаемся, — отличная практика. А для понтонеров она важнее всего! В том числе и выезды для помощи народному хозяйству. До начала сентября мы останемся здесь, будем заниматься содержанием переправы.

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора