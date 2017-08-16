Состязаются огнеборцы

В эти дни на базе Университета гражданской защиты МЧС Республики Беларусь проходит финал юбилейного, 25‑го лично-командного чемпионата наших Вооруженных Сил по пожарно-спасательному спорту среди служб и подразделений противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ.

На протяжении трех дней девять команд — участниц этих состязаний будут сражаться за право называться лучшими в пожарном спорте. Это сборные ВВС и войск ПВО, СЗОК, сил специальных операций Вооруженных Сил, управлений Министерства обороны — автомобильного, ракетно-артиллерийского вооружения, горючего и смазочных материалов, Генерального штаба Вооруженных Сил — инженерных войск, радиационной, химической, биологической защиты и экологии, а также 72 ОУЦ.

Программа соревнований весьма разнообразна. В первый из дней участники преодолевали стометровую полосу препятствий, осуществляли подъем по штурмовой лестнице на высотную башню, имитирующую четырехэтажное здание.

А сегодня военнослужащим предстоит продемонстрировать свое мастерство в двоеборье и пожарной эстафете 4 х 100 метров. Последним же испытанием для них станет боевое развертывание от пожарного автомобиля. Как подчеркнули организаторы состязаний, это самый зрелищный этап. Чтобы показать при развертывании хороший результат, необходимо делать все не просто быстро, но и очень качественно, учитывая исправность машины, подготовленность военнослужащих.

К слову, за каждое неправильно выполненное упражнение или нарушение требований техники безопасности участнику начисляется ноль баллов… В дальнейшем по их количеству судейская коллегия и определит победителей.

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора

P.S. Подробнее о лично-командном чемпионате Вооруженных Сил Беларуси по пожарно-спасательному спорту среди служб и подразделений противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ и его итогах читайте в ближайшем выпуске «Белорусской военной газеты. Во славу Родины».